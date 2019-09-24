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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - MUĞLA

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - MUĞLA

- İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un tabelası - Bodrum - Milas Havalimanın görüntüsü - Turistlerin havalimanına gelişi - Havalimanı içerisinde işlem yapan tatilciler - Yolculardan Frank Johnse ile röportaj - Yolculardan Gillian O'Neill ile röportajİngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - Tatil için Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bulunan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter seferiyle Manchester Havalimanı'na hareket etti - Yolculardan Frank johnse: - "Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu anlayamadık. Ama Bodrum'a önümüzdeki yıl yine geleceğim" - Gillian O'Neill: - "Türkiye'ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye'de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu"MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter seferiyle Manchester'a götürüldü.Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş için işlemlerini gerçekleştirdi.Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Manchester Havalimanı'na gidecek charter hava yolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.Yolculardan Frank Johnse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den çok memnun kaldığını söyledi.

Hizmeti çok beğendiğini ifade eden Johnse, "Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu, anlayamadık. Ama Bodrum'a önümüzdeki yıl yine geleceğim." diye konuştu.
Yolculardan Gillian O'Neill de ilçede bir hafta tatil yaptığını belirterek, "Türkiye'ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye'de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu." ifadesini kullandı.İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, şirketin ticari faaliyetlerine son verdiği açıklanmıştı.Söz konusu gelişmenin ardından, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından Türkiye'nin de aralarında yer aldığı ülkelerde Thomas Cook rezervasyonuyla tatil yapan 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

İngiltere Muhabir Çağa 

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