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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - ALTİD Başkanı Burhan Sili - ANTALYA Haberi

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - ALTİD Başkanı Burhan Sili - ANTALYA Haberi

- ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin konuşması - Skal İnternational Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı'nın konuşmasıİngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - ALTİD Başkanı Burhan Sili: - "Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili bir sorun yok"ANTALYA (AA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili bir sorun yok." dedi.
Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının sadece Alanya için değil, dünya üzerinde ciddi etki yaratacak bir süreç olduğunu söyledi.

Alanya'da birden fazla Thomas Cook markalı tesislerin bulunduğuna işaret eden Sili, sektör temsilcileriyle gün içerinde maliyet ve risk değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.Halihazırda şirketin Almanya ve Rusya kanadındaki operatör ofislerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Sili, "İngiltere durmuş durumda. Çin kanadı devam ediyor. Aslında iş İngiltere'ye kilitlenmiş durumda. Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili bir sorun yok." ifadelerini kullandı.Thomas Cook ile gelen misafir sayısının yüzde 10'u bulduğunu aktaran Sili, diğer operatörlerden koltuk bulanlar veya sigortalarından ücret alanların tatilini yapacağını vurguladı.Skal İnternational Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise 178 yıllık bir kurumun iflasının dünya turizmi için önemli olduğunu, soğukkanlı davranmak gerektiğini söyledi.

İngiltere İsaf Bild İnter 

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