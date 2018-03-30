İMİB Başkan Adayı Çevik'ten İzmir Mermer Fuarına destek: “Türk taşını her yere satıyoruz”

-ÇEVİK KATILIMCILARLA SOHBET MERMERLERİ TANITIRKEN GÖRÜNTÜ

-ÇEVİK İLE RÖPORTAJ



( İZMİR )- “İhracatı iki katına çıkaracağız” İZMİR



- İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, 24. MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın dünyanın en büyük ikinci fuarı olduğunu belirterek, Türk taşını dünyaya daha iyi tanıtmayı ve mermer ihracatını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



İMİB Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, hem 28-31 Mart'ta İzmir'de düzenlenen 24. MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın önemini anlattı hem de sektör hakkında konuştu.

Fuarın, Türkiye’nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük fuarı olduğunu vurgulayan Çevik, Türk taşını geliştirilecek inovasyonlarla dünyaya daha iyi tanıtmak istediklerini belirtti.

Mermer ihracatını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Çevik, “Kesilmiş ve ham blok olarak 2 milyarlık ihracatımız var. Bunu 2022’ye kadar iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ek yatırımlarla madencinin önü açılırsa, izinler rahat verilirse bu mümkün” dedi.

“Türk taşını her yere satıyoruz” Türk taşının tanıtılması için MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Mustafa Çevik, “Taşımızı tanıtmak için burada bulunmalıyız. Şu anda dünya bize geliyor. 660 çeşit doğal taşımız var. İtalya’nın bu kadar doğal taşı yok ama onlar daha yüksek fiyatlarda daha fazla ürün satıyor. Biz Türkiye olarak katma değeri yükseltecek çalışmalar yapmalıyız. Türk taşını her yere satıyoruz ama markamız yok ve fiyat politikaları yanlış. Bunları düzeltmek gerekiyor” diye konuştu.

“Türk taşını en güzel şekilde tanıtacağız” İMİB Başkanlığına aday olan Çevik, seçilmesi halinde gerçekleştirecekleri projelerle ilgili de şunları söyledi: “Seçilirsek Maden Yatırım Danışma Konseyi kuracağız. Konsey içerisinde maden mühendisleri, hukuk profesörleri, sektör temsilcileri kamu yetkilileri olacak. Madencilerin, mermerciler problemler yaşamadan, cezalar yazılmadan onlara çözüm önerisinde bulunulacak. Ayrıca dünyanın tüm belgesel kanallarında yayınlanacak bir mermer belgeseli projemiz de var. Belgesel, Efes’ten başlayacak ve Beyaz Saray’da bitecek. Çünkü mermerimiz Efes’te de Beyaz Saray’da da var. Biz Türk taşını en güzel şekilde tanıtacağımıza inanıyoruz. Biz takip eden takip edilen olmak üzere inovasyonlar oluşturacağız. Tüm gücümüzle buna asılacağız.” “Enerjim var” Çevik, adaylığa karar verme süreci hakkında da, “29 yaşındayım, enerjim var, oturmuş bir işim var. Dünyayı tanıyorum. Daha çok sektördeki duayen isimlerden gelen istek üzerine aday olmaya karar verdim ve ‘varım’ dedim” ifadelerini kullandı.

