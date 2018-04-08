İlkokul mezunuyken, dünyaya açılmayı hedefleyen iş kadını oldu İzle

-Feride Akdeniz Bakıroğlu detaylar

-Feride Akdeniz Bakıroğlu çalışırken

-Mantarlar detay

-Feride Akdeniz Bakıroğlu röp.

-Genel detaylar



( ANTALYA - HD)- Belediyenin İş Gücü Geliştirme Merkezinde aldığı eğitimle hayatı değişti- İlkokul mezunu kadın girişimci Feride Akdeniz Bakıroğlu, daha önce amatör olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini geliştirerek tesisler kurdur, dünyaya açılıp Antalya’nın ismini duyurmak istiyor ANTALYA



- Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik hizmetlerinden biri olan Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'nden (KİGGEM) eğitim alan ilkokul mezunu Feride Akdeniz Bakıroğlu kendi iş yerini açtı. Bakırlıoğlu, “Hedefim istiridye mantarı üreterek dünyaya açılmak” dedi.

İş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren KİGGEM, farklı sektörlere kadın gücünü istihdam etmeyi sürdürüyor. KİGGEM’in yeni başarı hikâyelerinden biri de Feride Akdeniz Bakıroğlu oldu. Kadın girişimci, Aksu’da istiridye mantarı yetiştiriciliği tesisi kurarak üretime başladı.

“İlkokul mezunu biriyken iş kadını oldum” Yıllar önce kültür mantarcılığı sektöründe çalışmış olan Feride Akdeniz Bakıroğlu, amatör olarak çalıştığı bu işte profesyonelleşerek, kendi tesisini kurmak hedefiyle KİGGEM’e başvurdu. İş yeri açmak ve yönetmek için eğitimin şart olduğu söyleyen Bakıroğlu, “Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik bu merkezini duyunca hemen başvurdum. KİGGEM’deki yetkililere kurmak istediğim işi, projelerimi ve hedeflerimi anlattım. Mantar yetiştiriciliği işini daha önce amatör olarak yapıyordum ve hedefim kendi işyerimi kurmaktı. KİGGEM’den aldığım eğitim ile kendi işyerimi açarak kendi tesisimde üretime başladım. O kurs bana çok katkı sağladı, beni geliştirdi. İlkokul mezunu biriyken iş kadını oldum. Önceden kendimi ifade edemezken şimdi kendime güvenimi tam olarak kazandım” diye konuştu.

“Hedefim dünyaya açılmak” KİGGEM’in eğitimlerine giderken ve kendi işini kurma hedefini hayal ederken çevresinden çok fazla olumsuz eleştiri aldığını ama yılmadığını ifade eden Feride Akdeniz, “Biz erkek başımıza bu işte zorlanıyoruz sen kadın halinle nasıl yapacaksın diye tepkiler aldım. Ben de kadının başaramayacağı iş yoktur dedim. Bu işi başarmak için hedefimi çizmiştim. Bu işi kurarken iki hedefim vardı. Birincisi istiridye mantarı üreterek dünyaya açılmak, ikincisi de yüzde elli zihinsel engelli olan iki evladıma iyi bir gelecek bırakabilmek” dedi.

"Antalya’nın ismini dünyaya duyursun" Feride Akdeniz Bakıroğlu, Aksu Karaöz’de bulunan serasında yaptığı mantar yetiştiriciliği hakkında şu bilgileri verdi: “Komposu pamuktan hazırlıyoruz daha sonra makinelerde pamukla tohumu karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz karışımı torbalara koyarak seralara asıyoruz. Isının ve nemin iyi korunmasıyla 28 gün sonra istiridye mantarı çıkmaya başlıyor. Havasını ve suyunu dikkatli şekilde koruyarak büyüme sürecine geçiliyor. Üç ay içinde üç buçuk ton mantar kazanıyoruz. İstiridye mantarının tadı ve lezzeti ete en yakın mantar çeşitlerinden biri. Ülkemizin toprakları çok bereketli. Domates, biber, portakal hepsi yurt dışına çıkıyor. İstiridye mantarımız da yurt dışına çıksın. Antalya’nın ismini dünyaya duyursun.” (SM-

