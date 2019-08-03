-orciklerden detay

-vatandaşların orcik alması ve esnafın satması

-esnaf ve vatandaş röportajı



( ELAZIĞ ) İlk defa yapılacak olan "Orcik Festivali" esnafı heyecanlandırdı ELAZIĞ



- Elazığ'ın tescilli ürünlerinden Orcik, için ilk defa düzenlenmesi planlanan festival, üreticiden, satıcıya kadar herkesi heyecanlandırdı. Bir gurup gencin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ‘TolgaAbiBiziFestivaleGötür’ hashtagi ile başlattığı festival çağrısına, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, cevap vermiş, Ağustos sonunda orcik festivalinin yapılacağını duyurmuştu. Elazığ'da ilk defa yapılacak olan "Orcik Festivali" gençler ve vatandaşların yanı yanı sıra esnafları sevindirdi. Tarihi Kapalı Çarşıda orcik satan esnaflar, yapılacak festival ile işlerinin açılacağını ve daha fazla üretim ve satışın olacağını aktardı.Köylerde bağ bozumu döneminde yapılan ve her mevsim çerez olarak tüketilen orcik, 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenmişti. Festivalin kendileri için çok iyi olacağını belirten Kapalı Çarşı esnaflarından Ferhat Yılmaz, “Bu sene zaten üzüm çok. Satılması da bizim içi iyi olur. Elazığ’da ilk defa böyle bir festival olacak. Hepimizi mutlu eder. Yurt dışından gelenler içinde güzel bir etkilik olur. Elazığ adına güzel bir şey olur. Şehir dışına da tanıtılır. Bizim için güzel olur. Orcik, Elazığ adına tescillenmiş bir ürün. Bazı yerlerde de satılıyor ama tescil bizdedir” dedi.

Festivalin iyi olacağını aktaran esnaflardan Burak Yılmaz ise, “ Burada günde satış 20 kilo ise festival de bu 40 kiloya çıkacak. Esnaf açısından iyi bir yatırım. Elazığ halkı zaten orciğe hakim. Patentte bizde. Bir çok il sahip çıkmaya çalıştı ama biz aldık. Orcik bizim. Şuanda turizm sezonu içinde olduğumuz için yurt dışından talep de çok oluyor. Akın akın çarşıya ve festivale gelecekler. Bizim açımızdan büyük avantaj. Festival en çok biz esnafları sevindirdi” diye konuştu.

Festivalin çok iyi olacağını dile getiren vatandaşlardan Erdem Uçar ise, “Bence çok iyi olur. Herkes böyle bir şey ister.Elazığ’ın tarihi orcik. Herkes orciğin ne olduğunu bilmez. Ama Elazığlı bilir. Orcik ve pestil yapar. Çok güzel bir haber. Elazığ’ın tanıtım için çok güzel. Herkesin bir festivali var. Bizim de olması iyi oldu”ifadelerine yer verdi.

