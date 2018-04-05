İletişim sektörünün 'korkusuzlar'ı - BURSA İzle

İletişim sektörünün "korkusuzlar"ı - BURSA - Detaylar - Çalışanlardan Selamettin Sönmez ve Şerafettin Bozdemir'in konuşmasıİletişim sektörünün "korkusuzlar"ı - GSM firmalarının metrelerce yükselikteki baz istasyonu kulelerine tırmanan, arkadaşları arasında "korkusuzlar" olarak bilinen çalışanlar, bellerine bağladıkları kemerle havada askıda kalarak bakım ve onarım yapıyor - 10 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde baz istasyonu bakımıyla ilgilenen Sönmez: - ''Genellikle yükseklerde çalışıyoruz. Çalışmalarımızda güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. İşimiz çok riskli, düşme ihtimalimiz her zaman mevcut. En küçük bir dalgınlıkta düşersin"BURSA (AA) - GSM firmalarının metrelerce yükseklikteki kulelere tırmanarak baz istasyonlarının bakım ve onarımlarını yapan görevliler, bellerine bağladıkları kemerle havada askıda kalarak çalışıyor. Bursa 'da Setbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında kurulu baz istasyonu kulesine tırmanan 4 görevli, yaklaşık 7 saat çalıştı.Kulenin üstüne merdivenle çıktıktan sonra bellerine bağladıkları kemerle havada askıda kalan çalışanlar, baz istasyonunun bakım ve onarımını yaptıktan sonra güvenli bir şekilde sırayla indi.Çalışanlardan Selamettin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları arasında kendilerine "korukusuzlar" denildiğini belirterek, 10 yıldır bu işi yaptığını söyledi.
İşlerinin çok zor olduğunu dile getiren Sönmez, ''Genellikle yükseklerde çalışıyoruz. Çalışmalarımızda güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. İşimiz çok riskli, düşme ihtimalimiz her zaman mevcut. En küçük bir dalgınlıkta düşersin." dedi. Sönmez, bu işe ilk başladığında zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:''Alıştığımız için şimdi yerde nasıl yürüyorsak yukarıda da aynı şekilde hareket ediyoruz. Korkmuyoruz ama güvenlik önlemlerimizi en iyi şekilde alıyoruz. Lodos gibi olumsuz hava şartlarında biraz zorlanıyoruz çoğu zaman çalışmalarımıza ara veriyoruz. Bir defasında yukarıda çalışırken aparatın birinin vidası çıkmıştı. Ben de bastığım için bir anda sendeledim ama emniyet kemerim sayesinde sıkıntı yaşamadım. Genellikle çalıştığımız yükseklikler 100 - 110 metre arasında. En yüksek kuleler Çanakkale civarında. Her yıl elektrik ve iş güvenliği konusunda eğitimler alıyoruz. Eskiden iş güvenliği az olduğu için düşen arkadaşlarımız oluyordu ama şimdi tedbirlerimizi aldığımız için düşme olayları pek yaşamıyoruz.'' - ''Çocuklarım baba bizi kuleye götür diyorlar''Çalışanlardan Şerafettin Bozdemir de 5 yıldır çalıştığını belirterek, Türkiye'nin birçok yerinde baz istasyonlarının bakım ve onarımına gittiklerini söyledi.
Bozdemir, daha önce çiftçilik yaptığını anlatarak, "Alışmak biraz zor oldu ama şimdi iyi gidiyor. Yükseklikle ilgili bir sıkıntımız yok. Her insanda olduğu gibi bizde de düşme korkusu var ama korkuyla yüzleştikten sonra onu yenmek daha kolay oluyor." dedi. Evli ve iki çocuk babası olduğunu dile getiren Bozdemir, "Onlar da 'baba bizi kuleye götür' diyorlar. Merak ediyorlar yaptığım işi. Sürekli denetlemelerimiz oluyor. İşimizle ilgili eğitimlerimizi almak zorundayız. En küçük bir hata hayatımıza mal olabilir, bunu biliyoruz.'' diye konuştu.