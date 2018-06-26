İkinci tur beklentisinin ortadan kalkmasıyla turizm yeniden canlandı

-denize girenlerden detaylar

-Yahya Yavuz ile röp



( BALIKESİR - HD) BALIKESİR



- 24 Haziran Genel Seçimlerinin hemen ardında seçim nedeniyle durgunlaşan turizm sektöründe hızlı bir hareketlenme dikkatleri çekti. Seçimin yapıldığı hafta sonunda boşalan plajlar tekrar hareketli günlerine geri döndü. 24 Haziran seçimleri nedeniyle boşalan turizm beldeleri, seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ardından tekrar hareketli günlerine geri döndü. Turizmciler seçim gecesinin hemen ardında otel rezervasyonlarındaki artışa dikkat çektiler. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz “Seçimlerin ilk turda bitmiş olması ve toplumunda istikrardan yana oy kullanması neticesinde seçim akşamı itibariyle, sonuçlar alınır alınmaz bölgemize inanılmaz bir talep başladı.

Bölgeye yoğun bir şekilde akın ediyor insanlar. Plajlar tekrar dolmaya başladı.

Dolayısıyla bu konuda çok mutluyuz.”dedi.

Sandıkta istikrarın ilk turda çıkmasını turizmcilerin gözünden değerlendiren Yavuz “Bekliyorduk, beklediğimiz bir sonuçtu turizimciler olarak ta. Bu sezonun çok iyi geçeceğini ümit ediyorum. İki turlu seçim olduğu için zaten 15 günlük bir rezarvasyonlarda sıkıntılı bir dönemimiz söz konusuydu. Çok yoğun bir rezervasyonumuzda yoktu açıkçası. Ama seçim sonuçları belli olduktan itibaren telefon ve mail üzerinden rezervasyon talepleri arttı. Seçimlerin ne olursa olsun ilk turda bitmesini arzu ediyorduk. İlk turda bitmiş olması özellikle bundan önce hep ifade ettim dernek başkanı olarak Edremit bölgesi cazibe merkezi, turizm işletmecilerinin inanılmaz beklentileri var bu konuda. Bu yıl son yirmi yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum” dedi.

(EME-

