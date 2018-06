İki üniversite bitirdi organik çilek yetiştiriyor İzle

-Yavuz Seis ile yapılan röportaj

-Çilek hasadı



( TRABZON -ÖZEL-HD)- İki üniversite bitirmesine rağmen işe giremeyen Yavuz Seis, sonunda kendi işini kendi kurdu- Organik çilek yetiştiriciliği yapan Seis bu yıl 4 tonun üzerinde çilek yetiştirmeyi hedefliyor TRABZON



- Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesinde oturan Yavuz Seis, iki üniversite bitirmesine rağmen iş bulamayınca kendi işini kendi kurarak çilek yetiştiriciliğine başladı.

İşinden çok memnun olduğunu belirten Seis, siparişleri zaman zaman yetiştirmekte zorlandığını belirterek çok karlı bir işe giriştiğini söylüyor. İşe girmek için girdiği sınavlardan başarılı olamayınca tavsiye üzerine çilek üreticiliğine başladığını söyleyen Seis, bu yıl 4 tonun üzerinde çilek yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ürünün pazarlanmasında her hangi bir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Seis, özellikle kendi gibi üniversiteyi bitirip de işe giremeyenlere çilek yetiştiriciliği tavsiye etti. Yetiştirdiği çilekleri aracı kullanmadan sattığını belirten Seis, “İki tane üniversite bitirdim. Halkla ilişkiler ve İşletme mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet işsiz gezdim. Sınavlara girdim ancak kazanamadım. Bir abimizin vasıtasıyla bu işle tanıştım. 2017 yılının Kasım ayında bu işe başladım. Geçen yıl 2 tona yakın ürün aldım. Bu yıl inşallah 4 tonu geçmeyi hedefliyoruz. Şu an 2 dönümde yaklaşık 8 bine yakın fidanım var” dedi.

"Pazarlama sıkıntısı yok" Yetiştirdiği çilekleri rahatlıkla sattığını kaydeden Seis, “Araştırmama göre Trabzon genelinde 600 ton çilek üretimi yapılıyor. Bize göre karlı yatırım. Direkt tarladan piyasaya veriyoruz. Kendim bizzat aracıları kullanmadan tanıdıklarıma satış yapıyorum. İlk başlarda piyasayı tanımadığım için Pazar sıkıntısı çekiyordum ancak şimdi böyle bir sıkıntımız yok. Geri dönüşler çok olumlu. Organik gübre kullanıyoruz. Çileğimiz normalde bekleme süresi 5 günü buluyor. Tüketilmesi gereken bir ürün olduğu için fazla beklemez. Şu an sadece Trabzon’da satış yapıyorum. İleriye dönük olarak yurt içinde de pazarlamayı düşünüyorum. Bununla ilgili projeleri yakından takip ediyorum” diye konuştu.

"Çilek şehrin batı kesimlerine daha uyumlu" Çileğin yağmuru fazla sevmediğini dolayısıyla Trabzon'un doğusunda pek yetişmediğini kaydeden Seis, “Trabzon’un doğu tarafları fazla yağışlı olduğu için oralarda fazla yetişmiyor. Yani çilek fazla yağmura pek gelmiyor. Bulunduğumuz yer mikroklima iklim olduğundan dolayı burası için çok uyumlu. Çilek çok narin bir bitki. Su aldığı zaman hemen çürüyüp bozuluyor. Alan çok büyük olduğundan bazen tek başıma yetişemiyorum kardeşlerim ailece bana destek oluyor. Her gün 6-7 saatim burada geçiyor. Nisan 20’sinde hasat yapmaya başladık. Nisandan önce soğuk olduğu için pek elverişli olmuyor. Havalar güzel gidince yılda 6-7 kez hasat yapılabilir. Çilek kendini takviye yaparak yeniliyor. Yediveren limon gibi kendini devamlı yeniliyor. Yetiştirdiğimiz çilekler organik. Son zamanlarda kanser olayları arttı. Yediğimiz ürünlerin ne olduğunu pek bilmiyoruz. Televizyonlarda doktorlar, diyetisyenler sık sık organik olmayan ürünlerin kanser yaptığından bahsettiği için onlardan da etkilendim. En azından yaptığımız ürünü, kullandığımız gübreleri biliyoruz. Altı ayda, üç ayda bir zaten tahliller yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

"Devlet teşvik veriyor değerlendirelim" İmkanı olanların bu işe girmelerini tavsiye eden Seis, “2013 mezunuyum, 4 yılım boş geçti. İlla bir plazada yada bir kurumda çalışmak gerekmez. Arazileri olan özellikle Ziraat mühendisleri arkadaşlara sesleniyorum onlar bu işin avantajlı taraflarını biliyorlar. Böyle bir imkânı değerlendirsinler. Zaten devletimizin büyük katkısı var, teşvik veriyor” dedi.

Organik Tarımın Yaygılaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çilek yetiştiriciliği projesi 2015 yılında Çınarlık Mahallesinde başlatılmış, 2016 ve 2017 yıllarında Kaleönü, Darıca, Söğütlü ve Akçakale Mahalleleri de projeye dahil edilmişti. Öte yandan çilek yetiştiriciliğinde 1,5-2,5 ton arasındaki ortalama verim ve 8-10 TL arasındaki kilogram fiyatı ile çiftçilerin çilek üretimine ve organik tarıma geçiş isteğini artırdığı belirtildi. Organik çilek üretimi lezzeti, aroması ve görüntüsüyle büyük talep görürken, fidesi, gübresi, ilacı, sulama sistemi, örtüsü devlet tarafından karşılanıyor. (