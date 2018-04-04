İKB 43. Genel Kurulu açılış töreni - TUNUS

: - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gelişi - Programdan detaylar - Katılımcılardan detay - Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el - İzari'nin konuşması - İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar'ın konuşması - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in konuşması - Toplu fotoğraf çekilmesiİslam Kalkınma Bankası (İKB) 43. Genel Kurulunun resmi açılış töreni başkent Tunus 'un Gammarth bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el - İzari de katıldı.