İhracatçılar rekor artışla hem Mehmetçiğe hem ülkeye moral verdi İzle

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( KİLİS )- Aylık ihracat ilk defa 15 milyar doları aştı KİLİS



- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Kilis’te yapılan toplantıda ihracat rakamlarını açıklayan Büyükekşi, Mart ayında ihracatın tarihindeki en yüksek rakamlarına ulaşarak, 15 milyar 106 milyon dolara yükseldiğini söyledi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayı ihracat rakamlarını Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda açıkladı.

Büyükeşki, Mart ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak, 15 milyar 106 milyon dolara yükseldiğini belirterek, 2018 Mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği ay olduğunu ifade etti.

TİM Başkanı Büyükekşi, “Ocak - Mart döneminde ihracatımız yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolara ulaşırken, 12 aylık ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün Türkiye’nin geleceğini inşa ederken, yakalanan sivil-askeri işbirliğinin ekonomi ve üretim açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu ülkenin ihracatçıları olarak yakaladığımız başarılar, sınırlarımızın ve iç güvenliğimizin sağlamlığıyla paralel. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tarihi bir başarıya daha imza atarak, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’in terörist unsurlardan arındırıldığını vurgulayan Büyükekşi, “Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi, Bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir” ifadelerini kullandı. Değer arttı, miktar azaldı TİM Başkanı Büyükekşi, miktar bazında ihracatın ise Mart ayında yüzde 7,6 azalarak 10,5 milyon ton olduğunu dile getirdi Büyükekşi, “İhracatımız çift haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız” ifadelerine yer verdi. Parite değişimlerinin ihracata etkisine de değinen Büyükekşi, “Mart ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 1,1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,22 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Programa, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salehattin Kaplan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer sevengül katıldı.



