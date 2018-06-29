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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İhracat desteklerine animasyonlu tanıtım - ANKARA İzle

İhracat desteklerine animasyonlu tanıtım - ANKARA İzle

- Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotuİhracat desteklerine animasyonlu tanıtım - Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin bürokrasiye takılmadan devlet desteklerinden kolayca yararlanmasını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "kolaydestek.gov.tr" için kamu spotu hazırladı - Animasyon şeklindeki kamu spotunda, ihracat kredileri, fuar, e - ticaret, yurt dışı ofis reklam destekleri gibi devlet yardımlarına ilişkin bilgilere internet sitesinden kolayca erişilebileceği belirtiliyorANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin bürokrasiye takılmadan devlet desteklerinden kolayca yararlanmasını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "kolaydestek.gov.tr" için kamu spotu hazırladı.Bakanlık bünyesindeki Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı, ihracatta devlet yardımlarına başvuru oranının artırılması için çalışmalar yürütüyor.AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum, ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve evraka erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hizmete sunulan "kolaydestek.gov.tr"yi tanıtmak amacıyla kamu spotu hazırladı.Destekler hakkında şirket yöneticilerinin bilinçlendirilmesi ve bunların daha geniş bir kitleye duyurulması amacıyla hazırlanan kamu spotunda ihracat kredileri, fuar, e - ticaret, yurt dışı ofis, reklam destekleri gibi devlet yardımlarına ilişkin bilgiler animasyonla aktarılıyor.46 saniyelik kamu spotunda, sağlanan destekler şöyle ifade ediliyor:"Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde ihracat seferberliği başladı.
İhracata başlamak ve işini büyütmek isteyen tüm firmalar için yurt dışı ofis reklam desteğinden ihracat kredilerine, fuardan e - ticaret desteğine kadar hepsi ve çok daha fazlası sizler için Ekonomi Bakanlığının desteklerinde. 'kolaydestek.gov.tr'ye girin, destekler hakkındaki ayrıntılı bilgileri öğrenip gerekli belgeleri indirin, doldurun ve gönderin. Aracı yok, ücret yok, desteği alamama ihtimali hiç yok. Dünyanın 4 bir yanındaki ihracat temsilcilerimizin yardımı ve harcama destekleriyle ihracatınızı artırın, seferberlikteki yerinizi hemen alın. Desteğin kolayı, kolay destek. İhracatçının destekçisi Ekonomi Bakanlığı."

İnternet Sitesi Bürokrasi Yurt Dışı İhracat Animasyon 

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