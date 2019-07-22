Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır'da domates hasadı başladı İzle

Iğdır'da domates hasadı başladı İzle

DOMATES EKİLEN SERADAN DETAY

Asad 

-EKİLEN DOMATESLERDEN DETAY
-ISITMA SİSTEMİNDEN DETAY
-GENÇ ÇİFTÇİ MURAT ALİKOL İLE RÖP

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yerli domatesin hasadına başlandı. Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesinde ikamet eden genç çiftçi Murat Alikol, serada yetiştirdiği domatesin hasadına başladı.
Genç çiftçi projesi kapsamında faydalandığını dile getiren Murat Alikol, “Genç çiftçi projesi kapsamında kendime yeni bir iş imkanı sağladım. Bu serayı yaptıktan sonra domates ekmeye karar verdim. Erken ürün almak için normal ekim zamanından 1 ay önceden ektiğim ürünlerin hasadını, 35 gün önce yaptım. Bu yıl ektiğim domateslerin ikinci hasadını yapmaktayım. 2 bin metre kare alanda toplam 30-40 ton arası ürün bekliyoruz. Yüzde 70 kar elde etmeyi tahmin ediyorum. Buda giderlerimizi karşılıyor. Fiyatlar bu sen biraz ucuz olmasına rağmen her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Ürünün verim ve kalitesi çok iyi. Yerli ürün çıkmadığı için esnaf dışarıdan alıyordu fakat, biz erken ekip erken ürün hasadına başladığımız için esnaf bizi tercih ediyor” dedi.
Erken ürün hasadı elde etmek için kendi çabalarıyla ısıtma sistemi kuran Alikol, “Domatesi erken ektiğimiz için geceleri don oluyor bu bölgede. Bu don olayını çözmek için ısıtma sistemine ihtiyaç duydum. Isıtma istemi için kazanı araştırdım 40 bin TL civarı para istediler. Bende, hurdacıdan aldığım malzemeler ile kendi ısıtma sistemimi 2 bin TL’ye mal ettim” şeklinde konuştu.
Iğdır’da üretilen ve kilosu 2 TL olan domates, Iğdır’ın yanı sıra çevre illere de gönderilerek şehir ekonomisine katkı sağlanıyor.
İlgili Foto Galeriler
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı