Iğdır'da domates hasadı başladı İzle

-EKİLEN DOMATESLERDEN DETAY

-ISITMA SİSTEMİNDEN DETAY

-GENÇ ÇİFTÇİ MURAT ALİKOL İLE RÖP



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yerli domatesin hasadına başlandı. Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesinde ikamet eden genç çiftçi Murat Alikol, serada yetiştirdiği domatesin hasadına başladı.

Genç çiftçi projesi kapsamında faydalandığını dile getiren Murat Alikol, “Genç çiftçi projesi kapsamında kendime yeni bir iş imkanı sağladım. Bu serayı yaptıktan sonra domates ekmeye karar verdim. Erken ürün almak için normal ekim zamanından 1 ay önceden ektiğim ürünlerin hasadını, 35 gün önce yaptım. Bu yıl ektiğim domateslerin ikinci hasadını yapmaktayım. 2 bin metre kare alanda toplam 30-40 ton arası ürün bekliyoruz. Yüzde 70 kar elde etmeyi tahmin ediyorum. Buda giderlerimizi karşılıyor. Fiyatlar bu sen biraz ucuz olmasına rağmen her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Ürünün verim ve kalitesi çok iyi. Yerli ürün çıkmadığı için esnaf dışarıdan alıyordu fakat, biz erken ekip erken ürün hasadına başladığımız için esnaf bizi tercih ediyor” dedi.

Erken ürün hasadı elde etmek için kendi çabalarıyla ısıtma sistemi kuran Alikol, “Domatesi erken ektiğimiz için geceleri don oluyor bu bölgede. Bu don olayını çözmek için ısıtma sistemine ihtiyaç duydum. Isıtma istemi için kazanı araştırdım 40 bin TL civarı para istediler. Bende, hurdacıdan aldığım malzemeler ile kendi ısıtma sistemimi 2 bin TL’ye mal ettim” şeklinde konuştu.

Iğdır’da üretilen ve kilosu 2 TL olan domates, Iğdır’ın yanı sıra çevre illere de gönderilerek şehir ekonomisine katkı sağlanıyor.

