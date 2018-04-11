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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ICPEN Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu - İSTANBUL Haberi

ICPEN Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu - İSTANBUL Haberi

- Programdan detaylar - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları ICPEN Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Ülkelerde, ekonominin yüzde 60 - 70’i iç tüketimden gelmekte. Bu yüzden de dünya da artık, 'tüketici demokrasisi' kavramı öne çıkıyor. Yani ekonomiye yön veren esas güç, tüketicinin tercihleri"İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerde, ekonominin yüzde 60 - 70’i iç tüketimden gelmekte. Bu yüzden de dünya da artık, 'tüketici demokrasisi' kavramı öne çıkıyor. Yani ekonomiye yön veren esas güç, tüketicinin tercihleri." dedi.
Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'nın (ICPEN) Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı'nın açılışındaki konuşmasında TOBB olarak Türkiye'de reel sektörü, yani üreten kesimleri temsil etmelerine karşın aynı zamanda da tüketici olduklarını söyledi.

Reel sektör olarak üretimi gerekli kılanın tüketim olduğunun farkında olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Tüketiciler sayesinde üreticiler var olur. Tüketici, güven içinde hareket ederse, parasının karşılığını alacağını bilirse, daha rahat alıveriş yapar. Bu da hem reel sektöre, hem de ülke ekonomisine, olumlu olarak yansır. Esasında, tüketimin ve tüketicinin gücünü, rakamlar da gösteriyor. Ülkelerde, ekonominin yüzde 60 - 70’i iç tüketimden gelmekte. Bu yüzden de dünya da artık, 'tüketici demokrasisi' kavramı öne çıkıyor. Yani ekonomiye yön veren esas güç, tüketicinin tercihleri.İşte bu noktada, şunu belirtmek isterim ki, burada en zor görevi, Bakanlığımız üstlenmiş durumda. Bir tarafta ticaret alemini koruyup, güçlendireceksin, diğer tarafta tüketicilerin hakkını savunup, gözeteceksin. Bakanlığımız, işte bu zor, ama önemli görevi, hakkıyla yerine getiriyor. Biz de reel sektör olarak, Bakanlığımızla birlikte çalışarak hem üreticimizin rekabet gücünü artıyoruz hem de tüketicinin hakkını - hukukunu koruyoruz."Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, bu sayede Türkiye'deki tüketicilerin, artık haklarına çok daha hızlı şekilde ulaşabildiğine dikkati çekti.Hisarcıklıoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunun kolaylaştırıldığına ve işlemlerin hızlandırıldığına dikkati çekerek, Bakanlığın Türkiye'ye "Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ve "Bilinçli tüketici, basiretli tacir" vizyonlarını kazandırdığını anlattı.Türk reel sektörünün de, bu vizyonları paylaştığını ve desteklediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, diğer taraftan Bakanlığın uluslararası platformda da gayet etkin olduğunu, Türkiye'yi öne çıkardığını belirterek, reel sektör olarak bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Salar Bild Basiret Uluslararası 

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