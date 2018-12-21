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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'İçi ve dışı kırmızı elma' tescillendi

'İçi ve dışı kırmızı elma' tescillendi

İçi ve dışı kırmızı elma için düzenlenen bilgilendirme toplantısı

Sivil Toplum Kuruluşu Toplantı Sivil Toplum Gesi Allah 

-Konuşmacıların elmanın tescil sürecinin geldiği noktayı anlatması
-Vali Bilmez’in konuşması

( ARDAHAN ) "İçi ve dışı kırmızı elma" tescillendi ARDAHAN

- Sadece Ardahan’ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru kabul edildi. Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) Başkanlığı tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan ve sadece Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan elma için başlatılan tescil çalışmaları sonuçlandı. ATSO Toplantı Salonunda tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan’ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Vali Bilmez yaptığı konuşmada süreci sabırsızlıkla beklediklerini, bugün içi ve dışı kırmızı elma için yapılan başvurunun kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şu an bu meyveyi veren 200 civarında ağacımız mevcut. Ama nesli tükenmekte olan bu elmanın ağacını arttırmak adına, Posof Belediyesi ve Kaymakamlık örnek bahçeler kurdular. İnşallah sayı daha da artacaktır. Aynı zamanda tescil belgesinin alınması ile de ürünümüzü korumuş olacağız. Bugün belirli mağazalar yerel ürün satmak zorunda. Bu nedenle tescilini yaptığımız ürünlerimizin talebi ve önemi artacaktır. Sanayileşen dünyada yerel ürünlerin ve değerlerin korunması bu dönem arzulanan bir husus. İnşallah bu tescilli ürün sayımızı hem arttıracağız, hemde reklamını ve tanıtımını yapacağız." dedi.
Bilmez, ayrıca Ardahan çiçek balının da tescilli olduğunun bilinmesini istediklerini belirtti.
ATSO Başkan Çetin Demirci ise yaptığı konuşmada, "Posof elmasının coğrafi işareti çok önemli bir girişimdi. Markalaşma konusu günümüzde çok önemli bir hale geldi ve bizler de tüm bu değerlerimize sahip çıkmak zorundayız." şeklinde konuştu.
Ardahan’ın yanı sıra çevre illerden de sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda tescil sürecinin geldiği noktayı ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar anlattı. (OY-AA)
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