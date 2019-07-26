İÇDAŞ Tohum Bankası açıldı - ÇANAKKALE

- Tohum Bankası arazisinin drone görüntüleri. - Törenden detaylar. - İÇDAŞ Müdürü Şerif Mutlu'nun konuşması. - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması. - Açılış töreni - Merkezin gezilmesi. - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonrada bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik" - İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu: - "İnsanlığın onbinlerce yıllık geçmişini tohumların hafızasında yaşatan Anadolu'muz tarımın, tohumun ve bereketin ana yurdudur. Ülkemiz 2023 hedeflerinin en önemlilerinde biri de kendini besleyebilen dünyaya teknoloji ve ürün ihraç edebilen örnek bir tarım ülkesi olmaktır"ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonrada bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik." dedi. Turan, Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş'nin Çanakkale 'nin Biga ilçesinde 50 milyon liralık yatırım ile kurduğu 400 bin ton kapasiteye sahip Tohum Bankası'nın açılışı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Yerli ve Milli Tohum Çeşitleri Demostrasyonu" etkinliğinde yaptığı konuşmada, milli ve yerli tohumun üretilmesine destek vermek istediklerini söyledi.
AK Parti hükümetlerinin tarıma ve üreticiye büyük destek verdiğini anlatan Turan, "Şerefle ve gururla burada milli ve yerli tohumun üretilmesine destek için buraya geldik. Çünkü önemsiyoruz. Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonrada bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik. Tarıma mazot desteği olsun, gübre desteği olsun, KDV indirimi olsun, sulamadaki ,indirimler olsun bir çok toplantı da aldığımız kararı beraber hayata geçirdik. Tarımı önemsiyoruz. 111 çeşit tarım ürünü var memleketimizde. Bunların bir çoğunda Türkiye üretiminde ilk 5’te, 10’da. Kıymetli yerler. Şeftalimiz, Bayramiç elmamız, kirazımız bir çok konuda Türkiye’de örnek haldeyiz. İthallatımız var mı? Var. Ama ihracatımız çok daha fazla hale geldi. Ama istiyoruz ki çok kıymetli bu atılımları destekleyelim, yeni dönemde inşallah memleketimize yeni katma değerler üretelim." diye konuştu. Bülent Turan, tarımın Türkiye'nin kaderi için vazgeçilmez bir değer olduğunu bildiklerini ve buna göre hareket ettiklerini sözlerine ekledi.İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu ise hazırlanan tohum bankası kapsamında 34 çeşit ürünün yeşermeye başladığını anlattı.Şirket olarak çelik, enerji, denizcilik sektörlerinde dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olma hedeflerine bugün bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Mutlu, "İnsanlığın onbinlerce yıllık geçmişini tohumların hafızasında yaşatan Anadolu'muz tarımın, tohumun ve bereketin ana yurdudur. Ülkemiz 2023 hedeflerinin en önemlilerinde biri de kendini besleyebilen dünyaya teknoloji ve ürün ihraç edebilen örnek bir tarım ülkesi olmaktır." şeklinde konuştu. Anadolu'nun eşsiz değere sahip tohumlarını muhafaza ederek, gelecek kuşaklara ulaştırmak, ayrıca ıslah ederek yüksek verimli sağlıklı ve çiftçilere ve ülkeye sağlıklı tohumlar üretmek üzere İÇDAŞ Tohum Bankası Projesinin hayata geçirldiğine işaret eden Mutlu, şöyle devam etti:" - 20 derece soğukluktaki tohum koruma depolarında 250 bin tohumu yüz yıl muhafaza edebilecek olan İçdaş Tohum Bankası 2023 yılına kadar 50 milyon liralık bir yatırım ile 400 bin ton tohumu depolamayı planlamaktadır.İçdaş ailesi olarak Allah'ın izniyle en büyük arzumuz, yüce devletimizin 2023 hedeflerine ve Türkiye'nin gıda bağımsızlığına katkı veren bir nefer olabilmektir."Konuşmaların ardından bankanın açılışı gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile davetliler katıldı.
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