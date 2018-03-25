Hizan'daki Sutopu Deresi Şirvan'a enerji oldu - BİTLİS
- Hidroelektrik santralinden detaylar - Akşar Regülatörü ve Nazar HES Sorumlusu Ümran Korkmaz ile röportajHizan'daki Sutopu Deresi Şirvan'a enerji oldu - Bitlis 'in Hizan ilçesinde Sutopu Deresi üzerinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santralinde üretilen elektrik, Siirt'in Şirvan ilçesine naklediliyor - HES sorumlusu Korkmaz: - "Ülkemizin enerji bakımından dışa bağımlılığını en aza indirmek için bu projeleri, bölgemizde ve ülke genelinde desteklememiz gerekiyor. Çünkü bu projeler, ülkemizin ve bölgemizin ekonomisi ile istihdam açısından önemli"BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis 'in Hizan ilçesindeki Sutopu (Nazar) Deresi üzerine kurulan Akşar Regülatörü ve Nazar Hidroelektrik Santrali hem istihdama hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.Bu yılın başında faaliyete geçirilen tam donanımlı HES'te üretilen enerji, Siirt'in Şirvan ilçesine naklediliyor.Dağlık alanda yapılan HES'te saatte 30 megavatsaat, yılda ise 94 gigavatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor.Akşar Regülatörü ve Nazar HES Sorumlusu Ümran Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında inşaatına başlanılan tesisin, bu yılın ilk ayında faaliyete geçtiğini söyledi.
HES projesiyle enerji üretimine başladıklarını anlatan Korkmaz, "Yıllardır bu ve bunun gibi derelerimiz boşa akıyor. Ülkemizin enerji bakımından dışa bağımlılığını en aza indirmek için bu projeleri, bölgemizde ve ülke genelinde desteklememiz gerekiyor. Çünkü bu projeler, ülkemizin ve bölgemizin ekonomisi ile istihdam açısından önemli. İnşa esnasında burada yaklaşık 600 kişi çalışıyordu. Şimdi 20 kişi istihdam ediliyor." dedi. Bölgede Sutopu Deresi gibi diğer derelerin de yıllardır boşa aktığını anlatan Korkmaz, "Bu dere yatağında tam kapasiteli bir santral kurduk. Bunun gibi çok sayıda proje yapılabilir. Bu projeleri desteklediğimizde ekonomiye ve bölge insanının istihdamına katkı sağlarız. Enerji bakımından dışa bağımlılığı minimuma indirebiliriz veya dışarıya enerji vermeye başlayabiliriz. Bu derelerimiz boşa akmamalı." diye konuştu. Sutopu Deresi'nde su seviyesinin yüksek olduğunu ve tüm derelerde bu tür santrallerin kurulması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, tam kapasite çalışan santralde üretilen elektriğin Siirt'in Şirvan ilçesine aktarıldığını belirtti. Korkmaz, HES projelerinin Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili kurumların kontrolü altında çevreye herhangi bir zarar vermeden yapıldığını kaydetti.