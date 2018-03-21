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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için zaman verdi

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için zaman verdi

Hisarcıklıoğlunun salona girişi, salondan detaylar, Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

( YALOVA )-- Prototip 2019 yılında, seri üretim 2022 yılında yapılacak- “Yerli otomobil %100 elektrikli olacak YALOVA

Yarış Yerli Otomobil Teknoloji Toplantı Klasik Otomobil 


- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobilin %100 elektrikli olacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, 2019 yılında prototip üretiminin yapılacağını, 2022 yılında ise seri üretime geçileceğini söyledi.

YTSO tarafından düzenlenen, “İş Dünyası Buluşması” Elegance Resort Otel’de gerçekleştirildi.
Yalova’daki iş adamlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda iş çevrelerinin sorunları, görüşleri ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını YTSO Başkanı Tahsin Becan yaptı. Yalova’nın küçük bir il olmasına rağmen etkili bir üretime sahip olduğunu belirtti.
Becan, “Yalova Nüfus artışı sıralamasında ilk 5’de yer alıyor. Türkiye’deki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 2 firma ile yer alıyoruz“ dedi.
YTSO Başkanı Tahsin Becan’ın ardından sahneye çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yerli otomobil üretimine vurgu yaptı. Yerli otomobilin en geç 2022 yılında seri üretiminin yapılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ilk defa kendi yerli milli otomobilini yapacak. Bu otomobil yeni teknolojiye uygun, dünyayla yarışta da Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak. Bu araç tamamen elektrikli olacak. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden çok daha farklı. Türkiye’de teknolojik olarak kişi başına düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir teknolojik adımın başındayız. 2019 yılında prototip, 2022 yılında da otomobil fabrikadan çıkmış olacak. Şehirlerimizde bu konuda rekabette. Haklı olarak bu gururu taşımak istiyorlar. Bir kızı 40 kişi ister 1 kişi alır. Nasip bakalım nereye düşerse“ dedi.
(SÇ
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