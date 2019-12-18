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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - TEKİRDAĞ

Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - TEKİRDAĞ



: - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun gelişi - Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarıHisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik ettiTEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı tebrik etti.

Dera Salar 

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