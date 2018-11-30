-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmaları

-Hüseyin Aydın'ın konuşmaları

-Toplantı salonundan genel ve detay görüntüler



( ADANA ) Hisarcıklıoğlu: "Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak"- Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda para ve sermaye piyasası değerlendirildi- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:"İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin atlatılması için reel sektör ile finans sektörü el ele verecek" ADANA



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı günleri finans sektörü ile el ele vererek atlatacaklarını belirterek, "Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız ve inişimiz de daha hızlı olacak" dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Adana'da bir otelde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentileri değerlendirildi. Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Buna benzer dönemleri son 25 yıl içerisinde defalarca atlattık, hepsinin üstesinden geldik ve yolumuza devam ettik" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sıkıntılı günlerin atlatılması için reel sektör ile finans sektörünün birlikte çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Hepimiz Türkiye için varız. Biz varsak finans sektörü var, finans sektörü varsa biz varız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız ve inişimiz de daha hızlı olacak" ifadelerini kullandı. TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise toplantıda neyi daha iyi yaptıkları ve neyin daha iyi yapılacağına dair konuşacaklarını, öz eleştiri yapacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin büyümesi için hep birlikte çaba sarf edeceklerini söyledi.



Basına kapalı olarak devam eden toplantıya çevre illerden de reel sektör temsilcileri katıldı.

Firma ve bankalar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin amaçlandığı toplantıda, finansmana erişim konusundaki sorunlar ele alındı. (ANL-

