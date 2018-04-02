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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuk bizden batıya gitti yeniden bize geldi”

Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuk bizden batıya gitti yeniden bize geldi”

KMTSO başkanı odasından detay

Ahilik Teşkilatı İnisiyatif İstişare Toplantısı Arabuluculuk İş Dünyası 

-Rifat Hisarcıklıoğlu salona girişi
-Salondan detaylar
-Sinevizyon izlenimleri
-Birbirlerine ödüllerin verilmesi
-Hisarcıklıoğlu konuşma

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO)’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışına katıldı.
Ticari arabuluculuk davalarına bakan ‘Tahkim ve Arabuluculuk’ merkezi Kahramanmaraş’ta sanayicilerin hizmetine girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kahramanmaraş ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) ‘Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ açılışı ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile KMTSO Başkanı Serdar Zabun, belediye başkanları ve iş adamları katıldı.
Toplantıda arabuluculuğun öneminden bahseden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun batıya Türkiye’den gittiğini, batıdan geri alındığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Özellikle odamızın inisiyatifinde arabuluculuk ve tahkim kurulması çok önemli. Çünkü yıllardır iş dünyasının en büyük rahatsızlığı, yargının yavaş çalışmasıdır. Ne yazık ki, mahkemelerimi her gün artan müthiş bir iş yükü ile karşı karşıya. Yargıdaki en önemli sorun Türkiye’de iş yüküdür. Bunun için hem süre uzuyor, hem de kalite düşüyor. Bu kadar uzun süren yargılamadan da hepimiz zarar görüyoruz. İş mahkemelerinde de sıkıntı yaşıyoruz. Mahkemelerde yüzde 99.2’sinini kaybediyoruz. Artık arabuluculuk sistemiyle bu sorunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Ahilik kültürünün önemi 2 kardeş anlaşamayınca ahi anlaştırıyor. Biz bunu terk ettik, kendi kültürümüzü terk ettik, şimdi yeniden batıdan keşfetmiş gibi getirdik. Aslında bizim özümüzde bir şeydir arabuluculuk. Bizden batıya gitti, şimdi yeniden bize geldi. Yani arabuluculuk ahilik teşkilatının özüdür. Ahilikte olduğu gibi 2 adamı getirip bir de tarafız adamı getirmek ve anlaştırmaktır” dedi.
Konuşmanın ardından, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti. Toplantı sonunda katılımcılar hep birlikte kurdele keserek ‘Tahkim ve Arabuluculuk’ merkezini açtı.
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