Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hisarcıklıoğlu: '2020’de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz'

Hisarcıklıoğlu: '2020’de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz'

Hisarcıklıoğlunun salona girişi

Toplantı Görece İstişare Toplantısı Özel Sektör İstiklal 

-Saygı duruşu ve istiklal marşı
-Salondan yakın ve uzak planlar
-Hisarcıklıoğlu konuşması

( KAHRAMANMARAŞ ) Hisarcıklıoğlu: "2020’de temkinli ama kararlı ilerlemeliyiz"- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dan Kahramanmaraş’ta iş adamlarıyla istişare toplantısına katıldı KAHRAMANMARAŞ

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifiat Hisarcıklıoğlu, ekonomik anlamda 2020 yılında temkinli ama kararlı bir şekilde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO), İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğlu, 2019 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadıklarını ifade etti.
2020 yılında temkinli ancak kararlı adımların atması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “2019 zor bir yıl oldu ve 2018’in Ağustos’un başlayan zor bir yıl geçirdik. Son birkaç aydır hele son çeyrekte ekonomide toparlanmam başladığını gördük. İnşallah, rakamlar açıklandığında göreceğiz ki, 2019’un son çeyreğinde yüzde 5’lik bir büyümeyi yakaladığımızı göreceğiz. Bu gelecek için bize umut vaat ediyor. Ekonomi yönetimi, ekonomik reformları sürdürmesi lazım ve özel sektöre olarak bizler de yatırım ve ihracata devam ettirmek zorundayız. Risklere değil, fırsatlara odaklanmalıyız. İçeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020’de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlememiz lazım. İş adamlarımızla birlikte istişare etmemiz gerekir. Ev ödevlerimizi alıp Ankara’da bakanlarımız ve kurumlarımıza iletip sürecin takipçisi olacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı