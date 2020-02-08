Hilmi Güler: “Geleceğin ekonomisi Asya’da şekillenecek”

-Yavuz Selim Kıran’ın konuşması

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( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:- “Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya’dan çıkacak"- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran:- “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da ülkemizin dış politikasını yeniden Asya olarak belirledi” ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomilerinin Asya’dan çıkacağını belirterek, “Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeniyle bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz” dedi.

Ordu’da iş dünyasının katıldığı bir toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya’dan çıkacak. Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD ve Japonya olacak. Türkiye olarak coğrafi konumumuz nedeni ile bu durumdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Onun için hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalara iş adamlarının hepsinin destek vermesi gerekir” diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in söylediği gibi önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomileri Asya ülkelerinden çıkacak. Türkiye olarak Asya kıtasının ihtiva ettiği çok büyük fırsatlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülkemizin dış politikasını yeniden Asya olarak belirledi. Bizler de çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Ordu ziyaretim öncesi Ankara’da kabul ettiğimiz Çin Büyükelçisi'nin bizlere hitaben söylediği, zor zamanlarımızda yanımızda olan iki ülke var. Bunlardan birisi Japonya diğer Türkiye. Bizler Çin halkı olarak sizlere minnet borçluyuz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve çok sayıda iş adamı katıldı.





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