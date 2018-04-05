HESTOUREX kapılarını açtı - ANTALYA

- Fuarın açılışına katılanlardan detaylar - Fuarın Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak'ın konuşması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı'nın konuşması - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın konuşması - Antalya Büyüşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun konuşması - Fuar açılışı - Fuar alanında standlardan detaylar HESTOUREX kapılarını açtı - Fuarın Danışma Kurulu Başkanı Çakmak: - "Bu sene fuara 165 ülkeden 5 bin alım heyeti gelecek. 3 Nisan'dan itibaren alım heyetleri Antalya 'ya gelmeye başladı, uçaklar doldu, yer bulamadık" - Antalya Valisi Karaloğlu: - " Antalya 'da çok önemli turizm imkanları var. Alternatif turizm çeşitlerimizi HESTOUREX ile göstermeye çalışıyoruz"ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX 2018 ) ANFAŞ Expo Center'de kapılarını açtı.Fuarın Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, açılış töreninde, kitle turizminin olmazsa olmaz olduğunu, ancak 81 ilin turizm ekonomisinden pay alması açısından spor ve sağlık başta olmak üzere 45'e yakın alternatif turizm çeşidinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Fuarın alternatif turizm çeşitlerinin tanıtılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Çakmak, "Bu sene fuara 165 ülkeden 5 bin alım heyeti gelecek. 3 Nisan'dan itibaren alım heyetleri Antalya 'ya gelmeye başladı, uçaklar doldu, yer bulamadık. Tarifeli uçuş yapan havayolu firmaları büyük destek verdiler, hepsine teşekkür ederiz." dedi. Organizasyon kapsamında 50 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiğini anlatan Çakmak, fuarda 7 bölge, 81 ilin gastronomi temasının işlendiğini dile getirdi.Kardeş mutfaklar, Selçuklu, Osmanlı ve Türk mutfağının önemine işaret eden Çakmak, gastronomiyle ilgili hazırladıkları 288 sayfalık Türkçe ve İngilizce katalogu ziyaretçilere hediye edeceklerini söyledi.
- " Antalya 'da çok önemli turizm imkanları var" Antalya Valisi Münir Karaloğlu, HESTOUREX ile turizmle ilgili önemli bir fuar eksiğinin kapatıldığını ifade etti. Antalya turizminin 2017'de yüzde 58 büyüdüğünü belirten Karaloğlu, 2018 rakamlarının da oldukça iyi gittiğini bildirdi. Antalya 'nın turizmdeki başarısını bugüne kadar deniz, kum ve güneşe yaslanarak sağladığını dile getiren Karaloğlu, "Bundan şikayetimiz yok ama Antalya sadece bu değil. Antalya 'da çok önemli turizm imkanları var. Alternatif turizm çeşitlerimizi HESTOUREX ile göstermeye çalışıyoruz." dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin önemine işaret etti.2023 vizyonuna göre Antalya 'nın yılda ortalama 20 milyon, Türkiye'nin de 60 - 65 milyon turist hedefi olduğunu hatırlatan Yağcı, bu hedefin yakalanması için yeni ürünlere ve yeni pazarlara ihtiyaç olduğunu bildirdi.Yağcı, "Deniz, güneş, kum üçlemesi en güçlü yanımız ancak yeni ürünlere de ihtiyacımız var. Biz önümüzdeki 5 - 10 yıl içinde ürün ve pazar çeşitlendirmesi yapabilirsek her türlü şoka karşı çok daha dayanıklı olacağız." diye konuştu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2018'e çok iyi başladığını, 2018'in Türk turizminde rekor yılı olacağını ifade etti. Dünyada sağlık turizmi pazarının 100 milyar dolar, spor turizmi pazarının ise 250 milyar dolar olduğunu aktaran Bağlıkaya, Türkiye'nin iki alanda da payını artırabileceğini söyledi.
Antalya Büyüşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya 'nın G - 20 Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve botanik EXPO gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da KKTC olarak Türkiye ile her türlü turizm etkinliğinde kol kola yürüdüklerini, KKTC'nin sağlık ve spor turizmi bakımından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Türkiye turizmini 12 aya yaymak, kitle turizm hareketlerinden ayrı, nitelikli turizm hareketi sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle düzenlenen, Ekonomi, Sağlık, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Kalkınma bakanlıklarının desteklediği fuar, 8 Nisan'a kadar açık kalacak.