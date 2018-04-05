Hestourex, 20 milyar lira hedefiyle açıldı

-Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak konuşması

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Konuşması

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu konuşması

-Açılış töreni detaylar

-Fuar alanı gezilmesi

-fuar stantları detay



( ANTALYA )- Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nın (HESTOUREX) ana teması Türk mutfaklarının yer aldığı Gastronomi oldu- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- “Gastronomi turizminden Antalya çok önemli fayda sağlayabilir”- Menderes Türel: “Daha çok Hestorex’lere ihtiyacımız var”- Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak:- “Bu sene hedefimiz 20 milyar Türk Lirası ve ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz” ANTALYA



- Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX) 20 milyar liralık gelir hedefiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. 3 gün sürecek olan fuarın bu yıl ki ana teması ise gastronomi oldu. Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleşen ve bu yıl 160 ülkeden 4 bin üzerinde satın alma heyetinin katılım sağladığı fuar açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Uşak Valisi Salim Demir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sektör temsilcileri, yabancı katılımcılar ve davetliler katıldı.

"Rakamlar, 2018 hedefimizin üzerine çıkacağımızı gösteriyor" Açılış öncesi konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016 yılındaki sıkıntılı turizm süreci sonrası Antalya’nın 2017’de yüzde 58’lik bir artış gösterdiğine dikkat çekti. 2018 yılında da yüzde 50’lik bir artışın gerçekleştiğini kaydeden Karaloğlu, "Sadece Mart ayında geçen seneye göre yüzde 63 daha iyi durumdayız. Bu rakamlar, 2018 hedefinin yakalayıp üzerine çıkarak tamamlayacağımızı gösteriyor. Antalya bu başarısını deniz, kum, güneş ile sağladı. Ama Antalya sadece bu değil. Antalya bunun ötesinde çok önemli turizm alternatifler ve imkanları var" dedi.

"Gastronomi turizminden Antalya çok önemli fayda sağlayabilir" Hestourex’in hem Antalya hem de Türkiye için önemine işaret eden Karaloğlu, "Hestourex tam da zamanında devreye girmiş bir organizasyon. Buna hem Antalya’nın hem Türkiye’nin ihtiyacı vardı. Şuanda gastronomi temasıyla yapılıyor olması da önemli. Bugüne kadar Antalya olarak mutfağımızı öne çıkarmadık, çıkaramadık. Antalya’nın çok zengin bir mutfağı var. Gastronomi turizminden Antalya çok önemli faydalar sağlayabilir" diye konuştu.

"Daha çok Hestorex’lere ihtiyacımız var" Antalya’nın dünya çapında organizasyonlar yapıyor olmasının kendilerine son derece mutluluk yaşattığını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, "Hestourex, geçen sene başlamasına rağmen bu sene büyük bir hızla devam ediyor. Bundan onur duyuyoruz. Antalya öylesine büyük bir zenginliğe sahip ki her köşesinden ayrı bir zenginlik fışkırıyor. Antalya turizmde dünyada en önemli başarı öyküsünü yazan bir şehir. Daha çok Hestorex’lere ve organizasyonlara ihtiyacımız var. Hamdolsun Antalya bu uluslararası organizasyonları alnının akıyla başarıyla tamamlıyor" dedi.

"20 milyar gelir hedefliyoruz" Geçtiğimiz yıl 150 ülkeden 4 bin alım heyetiyle gerçekleştirdikleri fuarı bu yıl 165 ülke ve 5 bin alım heyetine çıkardıklarını belirten Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak ise, bu yılki gelir hedeflerinin 20 milyar lira olduğunu söyledi.



Türkiye ekonomisine katlı sağlamak istediklerini dile getiren Çakmak, "Birincisinde uluslararası katılımcı çok azdı ama ikincisinde Pakistan, Almanya, Kazakistan gibi çok değişik ülkelerden katılımcılar var. 7 bölge 8 ilin gastronomi temasını düşünüyoruz. Bunun için de fuarımıza özel kardeş mutfaklar, Selçuklu mutfağı, Osmanlı mutfağı, Türk mutfağımız, yine 81 ili içeren Türkçe kataloglarımızı bastırdık ve hediye edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi.

3 gün sürecek olan fuar alanında gezen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, diğer protokol üyeleriyle birlikte stantları ziyaret ederek, şehirlere özgü geleneksel yiyeceklerin de tadına baktı.

