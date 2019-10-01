Hekimhan cevizinde hasat zamanı İzle

-Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın konuşması

-Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız'ın konuşması

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( MALATYA ) MALATYA



- Ceviziyle meşhur Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hasat başladı.

Bu yıl 350 ton rekoltenin beklendiği ilçede yaklaşık 10 milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor.İnce kabuklu olması, yağ oranının az olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi gibi özellikleriyle dikkat çeken Malatya’nın tescilli Hekimhan cevizinde hasat bu yıl bereketli başladı.

Yaklaşık 5 bin dönüm alanda 50 bin ceviz ağacının bulunduğu ilçede uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, yine el yardımıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Üreticiler tarafından ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan düz alanlarda ve damlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından satışa hazır hale getiriliyor. Bu yıl yağışların bol olması sayesinde rekoltede ciddi bir artış beklenirken üreticilerin en büyük isteği ise emeklerinin karşılığını alabilmek.Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, hasadın başladığı Sarıkız Mahallesi'ndeki bir bahçeye giderek yapılan işlemleri yerinde inceledi. Hasadın 15 Ekim’e kadar süreceğini ifade eden Başkan Karadağ, Hekimhan cevizinin Türkiye için bir marka olduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 350 ton rekolte tahmin ettiklerini söyleyen Karadağ, 10 milyon TL civarı da bir gelir elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Hekimhan cevizinin sadece Malatya için değil Türkiye için de bir marka olduğunu dile getiren Karadağ, “Biz bu markayı da tescilledik. Kozdere cevizi adı altında tescilli cevizimiz var. Biz bu yıl 350 ton rekolte bekliyoruz. Bunun karşılığında da yaklaşık 10 milyon TL bir gelir bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hekimhan cevizinin özelliklerinden de bahseden Karadağ, cevizin tüm Türkiye’de tanındığını belirterek, “Hekimhan cevizimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi ince kabuklu olması. Zaten cevizimizin marka olmasındaki en büyük etken de ince kabuklu olması. İçerisinin yüzde 90 dolu olması ve beyaz olmasıdır. Türkiye’de herkes Hekimhan cevizinin farkını biliyor” ifadelerini kullandı.Dünyada yağ oranı en az cevizHekimhan İlçe Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız ise dünyada yağ oranı en az olan cevizin Hekimhan cevizi olduğunu aktardı. Parmaksız, “Hekimhan cevizinin en önemli özelliği keten gömlek olması ve yağ oranının yüzde 63 olmasıdır. Dünyada hiçbir cevizin yağ oranı yüzde 63 değildir. Sadece Hekimhan cevizinin yağ oranı yüzde 63’tür. Bu yıl 350 ton civarında rekolte bekliyoruz. İnşallah rekolte hedefimize ulaşırız. Biz bu rekolte tahminini geçerdik ama bazı bölgelerimiz kış vurdu. O yüzden bazı bölgelerimizde ceviz yok” diye konuştu.

Hasat sürecinden de bahseden Parmaksız, genelde sopa yardımıyla cevizlerin dallardan toplandığını ve daha sonra kurutulduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:"Yağmurlar yağdıktan sonra cevizlerimiz yarılmaya başlar. Cevizler yarıldıktan sonra çiftçilerimizde hasada başlar. Eski usul sırıkla ceviz dökme işlemlerimiz var. Şimdi bir de sallama makineleri var. Traktör ile sallanıyor. Ama traktör her bölgeye her ağacın altına gitmediği için genelde sırıkla ceviz dökme işlemi yapılıyor. 10 gündür hasadımız başladı.

Çiftçilerimiz cevizleri dallarından indirdikten sonra kabuğundan ayıracak, güneşe bırakacak, tekrar kurutmaya geçecek. 10 gün gibi bir sürede de kuruyacak. Ondan sonra satışa sunulacak. Hekimhan’da, Türkiye’de üretilen ceviz yeterli gelmiyor, Türkiye cevizi dışarıdan ithal ediyor. Cevizin yüzde 60’ı yerli ürünümüz ise yüzde 40’ı da ithal ediliyor. İthalatı önlemek için üretimi arttırmamız gerekiyor. Cevizimiz teneke hesabı satılıyor. Üreticimiz cevizin 1 tenekesini 200 - 250 TL civarında satıyor.”Ceviz üreticileri ise bu yıl üründen verim alacaklarını umut ederek, cevizinin kilosunun 20 ila 35 lira arasında alıcı bulduğunu dile getirdi ve mazot konusunda destek istedi.

