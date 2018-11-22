Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı - TBMM Haberi
- 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın komisyon salonuna gelmesi - Bakan Albayrak'ın komisyon üyeleriyle selamlaşması - Komisyon üyelerinden detay görüntüler2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.