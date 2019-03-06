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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı operasyonlarını çöpe gömeceğiz - KOCAELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Algı operasyonlarını çöpe gömeceğiz - KOCAELİ

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıKOCAELİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı.
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