Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 2019 için umutlu konuştu Haberi

-Konuşmalardan detaylar

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: “Yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz”- “Cari fazlamız var” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Cari fazlamız var, ve Kasım ve Aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.

Tekirdağ’da bir otelde iş adamları ile düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım kurum müdürleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

“Türkiye zenginleşiyor, Türkiye Büyüyor’’ Programda bir konuşma yapan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye’nin bu coğrafyada özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük bir performansla sadece Türkiye coğrafyasında değil, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline geldiğini ifade ederek, “Bugün Türkiye, erkeğiyle kadınıyla, genciyle, iş adamıyla, çalışanı ile, çiftçisi ile bir şeyin farkında. 2000 yılı öncesinde ki yaşam kalitesi ile bugün ki yaşam kalitesi değişti. Hiç kimse şunu iddia edemez, 2000 yılı öncesinde giydiği elbise ile kullandığı malzeme ile iletişimde kullandığı bilişim teknolojisi ile bindiği araba ile, gezdiği uçakla, hızlı trenle bir fark yok diyemez. Her kes şunun farkında, soframıza çok daha çeşitli yiyecekler geldi, dolaplarımızda ki yiyeceklerin kalitesi arttı. Gittiğimiz hastanelerde ki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi ve biz daha 2000 yılı öncesinde sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımız, ‘Burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş’ denilen noktadan, şimdi kendi hastalarımızın, ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet uçaklarla taşındığı bir konuma geldik. Bugün geldiğimiz Türkiye’yi düşünmemiz, idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Dile getirmekten de çekinmememiz lazım, Türkiye zenginleşiyor, Türkiye Büyüyor’’ dedi.

“Her operasyon bizi güçlendirdi” 10 Ağustos’ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumlarını yaptığı anda atılan twitlerle ekonominin bu defada finansal yönden çökertilmek istendiğinin de aktaran Bakan Yardımcısı Nebati, “Bankalar hedef alındı. Türkiye yine bir operasyona muhatap kaldı. Ama yine unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha o günlerde dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde. Enflasyon Eylül ayında beklentilerimizin çok çok üzerinde 6’nın üzerinde bir rakamla karşımıza çıktığı zaman yaygaralar baya bir çoğalmıştı hatırlayın. Şimdi enflasyon eksi döviz fiyatları geldiği beklentileri bırakın, geldiği noktanın şuanda yüzde 25’in altında ve piyasa özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu büyük operasyonlara karşı göstermiş olduğu cesaret ve güçle milletin, üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerine uygun bir şekilde alınarak, ne yaptı. Beyaz eşyada ÖTV’yi sıfırladık, otomobil satışlarında artışı sağlamak için ÖTV’yi indirdik, mobilyada KDV’yi yüzde18’den yüzde 8’e düşürdük. Finansal alanda bankalarla ilgili her türlü işlemler yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var, ve Kasım ve Aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bir vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa bu vücut çok güçlüdür’’ diyerek konuşmasını noktaladı. Programda Vali Yıldırım’da bir konuşma yaparak, “Dünya’da ekonomik kavgalar her zaman var. Bütün bu ülkeler istiyorlar ki dünyadaki bu pastadan daha büyük pay alsınlar. Bizlerde aynı hedefte aynı şekilde üretimlerimizi arttırarak, bu pastadaki kendi payımızı başkalarına kaptırmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun içindir ki devletimize bir takım düzenlemeler yapıyor. Üretimin arttırılması, istihdamın arttırılması dünyadaki ekonomide dünyadaki ithalat ve ihracatta payımızın arttırılması için elimizden geleni yapıyor. Hep birlikte ülkemizi daha büyük yerlere taşıyacağımıza, daha ilerilere götüreceğimize bu koyduğumuz hedef doğrultusunda daha güzel işler yapabileceğimize, teknolojik olarak dışarıya bağımlılığı daha az hale getireceğimize, hatta tamamen kurtulacağımıza olan inancımızla tekrar hepinize afiyet olsun diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

