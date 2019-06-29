Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hazar Ekonomik Forumu - AŞKABAT İzle

Hazar Ekonomik Forumu - AŞKABAT İzle

- Forumdan detaylar - Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın katılımıyla 12 Ağustos'ta Türkmenistan 'da düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun uluslararası medya tanıtım toplantısı gerçekleştirildiAŞKABAT (AA) - Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan'ın katılımıyla 12 Ağustos'ta Türkmenistan 'da düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun uluslararası medya tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Japonya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Almanya ve Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla Aşkabat'ta yapılan toplantı, Türkmenistan ekonomisine ilişkin sinevizyon gösterisi ile başladı.
Sinevizyon gösterisinde Türkmenistan 'ın sanayileşme yolunda attığı adımlara, inşa edilen fabrika ve üretim tesisleri ile enerji, turizm, tekstil, tarım sektörlerindeki çalışmalara yer verildi.
Hazar Denizi ve akarsularda balık üretimi ile Avaza bölgesinin turizm potansiyelinin, ülke ekonomisi açısından önemi üzerinde duruldu. Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Baymurat Annamemedov, Hazar Denizi'nin kıyı ülkeleri için önemini ve ekonomik açıdan sağladığı avantajları, Türkmenistan 'ın bu konuda yaptığı yatırımları anlattı.Türkmen Ulaştırma Ajansı Başkanı Jumageldi Garayev de Hazar'daki transit deniz ulaşımı hakkında bilgi verdi, Avaza kentinde düzenlenecek 1. Hazar Ekonomik Forumu'nda ulaştırma ve otomobil sergisi açacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berdiniyaz Matiyev ile Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Akmurat Çarıyev de konuşmalarında, forumun Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler açısından önemine değindi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un önerileriyle oluşturulan forum, Türkmenistan , Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Fabrika Toplantı Uluslararası Basın Mensupları Deniz Ulaşımı 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı