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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvancıların umudu Kurban Bayramı İzle

Hayvancıların umudu Kurban Bayramı İzle

Otlanan hayvanlar

Kurban Bayramı Hayvancılık Hayvan 

-Hamza Demir’in hayvanlarla ilgilenmesi
-Hamza Demir’in konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ikinci el araba fiyatına yaklaşan hayvanları ellerinde kalan köylüler, umutlarını kurban bayramına bağladı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan ve ikinci el araba fiyatına yaklaşan hayvanları ellerinde kalan köylüler kurban bayramını bekliyor. Ellerinde kaldığı için hayvanların sürekli çoğalması, yem fiyatlarının artması ve çoban bulmakta güçlük çekmeleri nedeniyle hayvanlara bakmakta zorlanan köylüler, Kurban Bayramı’nı bekliyor. Köyde 2 binden fazla hayvan var Köylerinde 260 büyükbaş, 2 bine yakın da küçükbaş hayvan olduğunu belirten Hamza Demir, “Satamadığımız için geri getiriyoruz. En ucuzu 8 bin TL, en pahalısı 15 bin TL civarında. Satamıyoruz ve hayvanlar bizde kaldığı için de çoğalıyorlar. Beslenmesi de zordur. Bir torba yem 70 TL’ye çıkmış. Bunu nasıl alalım? Köyde hayvan çok. Şuan da kurban bayramının hazırlığını yapıyoruz. Kurban bayramı geldiğinde götüreceğiz. Orada sattığımızı satacağız. Kalanı da geri getireceğiz” dedi.

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