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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Hayırsever tarafından ödenmiştir, borcunuz yoktur' - ANTALYA

'Hayırsever tarafından ödenmiştir, borcunuz yoktur' - ANTALYA

"Hayırsever tarafından ödenmiştir, borcunuz yoktur" - ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde bir hayırseverin veresiye defterindeki borçları ödemesi - Market dışından görüntü - Veresiye defteri - Dükkan dışına açılan afiş - İşletmeci Osman Cengiz ile röportaj - Vatandaş ve esnaflarla röportaj"Hayırsever tarafından ödenmiştir borcunuz yoktur" - Antalya 'da bir hayırsever, bakkala veresiye borcu bulunan vatandaşların toplamda 10 bin lirayı bulan borçlarını kapattı - Bakkalın girişine "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur" yazılı afiş asıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.
İsmini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarının bulunduğunu öğrendi.Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.
Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur." yazılı afiş astı.Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.

Veresiye defterinde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu." diye konuştu.
Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.

Muhabir Banka Hesabı Veresiye Defteri Veresiye Borcu 

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