Hatay'dan Asya ve Avrupa ülkelerine defne yaprağı ihracatı İzle

-Fabrikada defne yaprakları

-Yaprakların makinalara çıkarılması

-Kadınların makine üzerinde kötü yaprakları ayıklaması

-Makinada yaprakların ilerlemesi detay

-Taşkıran röportaj

-Yaprakların balyalanması

-Balyaların tırlara bindirilmesi



( HATAY - ÖZEL)- İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağı Amerika, Çin, Brezilya, Vietnam ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor HATAY



- Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ormanlardan elde edilen yüzlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Suriye’nin sınırında bulunan Yayladağı ilçesinde orman köylülerinin belli başlı geçim kaynaklarından olan defne yaprağı çok amaçlı değerlendiriliyor. İlaç ve kozmetik sanayinin yanı sıra, gıda sanayinde, et yemeklerinde, balık konservelerinin yanında ve daha birçok yemek içerisinde tercih edilen defne yaprağı, kurutulup bazı işlemlerden geçmesinin ardından yurt dışına gönderiliyor. Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor Defne yapraklarını kurutup balyalanarak başta Amerika, Çin, Brezilya, Vietnam, Rusya gibi ülkelerden yoğun talep gördüğünü söyleyen işletme sahibi Abdurrahman Taşkıran, bu yıl işledikleri kuru yaprağın 600 ton olduğunu ve önümüzdeki sene 1.000 ton ihracat hedeflediklerini söyledi.



Kurdukları Defne İşleme Tesisinde, orman köylüleri tarafından toplanan defne yapraklarının kurutma ve ayıklama işlemlerinin yapılmasının ardından balyalar şeklinde dünyanın birçok ülkesine gönderdiklerini ifade eden Taşkıran, “Orman köylüleri bize yaş olarak getirdikleri defne dallarını, bazen de dallarından ayrılmış olarak da getiriyorlar dallarından ayrılmamış defne yaprağını kesip gerek kilo bazında, gerekse ton bazında bize getiriyorlar. Defne yapraklarını teslim aldıktan sonra iş bize düşüyor. Fırınlarda kurutulması, oradan çıktıktan sonra çırpılması, kaba çöplerini aldıktan sonra bir de işleme tesisinden geçtikten hemen sonra balyalanarak yurt dışına gönderiyoruz” dedi.





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