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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay’da topraksız tarım başladı İzle

Hatay’da topraksız tarım başladı İzle

Sera detay

Asad Tarım Abrin Gesi Gübre 

-Çilek fideleri detay
-Çilek detay
-Yusuf Sönmez röp.
-Ömer Çağın Avcı röp.
-Fideler detay

( HATAY -ÖZEL)- Hindistan cevizi lifine ekilen çilekler hasat gününü bekliyor HATAY

- Tarımın gözde illerinde arasında yer alan ve Amik Ovasını barındıran Hatay’da çiftçiler topraksız tarıma yöneliyor.Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi, topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti.Çiftçi Yusuf Sönmez, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını belirtti.
Sönmez, daha önce topraklı tarım ile uğraştığını ve daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla topraksız tarım ile tanıştığını belirterek, "Hatay’da ilk olan bir tesis yaptık. Silifke’de ve Antalya bölgesinde olan çilek neden Hatay’da olmasın diye düşündük ve bu yola çıktık. Şu an raf ömrü daha fazla olan ve verimde yüksek olan 25 bin civarı 'Sabrina' cinsi çilek fidesi ektik. 2 aylık önce ektik fidelerimizi hasadına az bir süre kaldı, her şey umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Çiçeklenmesi oldukça iyi oldu" dedi.
Topraklı tarımdan daha az gübre kullandıklarını belirten Sönmez, "Normal tarımda gübre daha fazla harcanıyor. Bunda belli bir gramaj ölçülerine göre gidiyor. 200 litrelik tankın içerisine 7 gram gübre kullanıyoruz ve bu bize 45 gün boyunca yetiyor" diye konuştu.
Topraksız tarım proje sorumlusu Ömer Çağın Avcı, 2 dönümlük bir alana yaklaşık 25 bin fide ekerek topraksız tarıma öncü olduklarını ifade ederek, "Fideler cocopeat denilen bir malzeme olan Hindistan cevizi lifine ekildi. Biz yıl boyunca fide başına 1 kilo almayı hedefleyip şehrimizin ekonomisine katkı sunmak istiyoruz" dedi.

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