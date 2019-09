Hapimag’in CEO’su Hasan Kadbi: 'Türkiye destinasyona özel tanıtım yapmalı'

-Röportaj

- Türkiye ve İsviçre arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Swiss Days (İsviçre Günleri) etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi.

20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Hapimag’in CEO’su Hassan Kadbi, Türkiye'nin en önemli destinasyonları arasında olduğunu söyledi.



Şu an doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirten Kadbi, Türkiye'nin; doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Düzenlenen etkinlik için İstanbul’da bulunan İsviçreli otel zinciri Hapimag’in CEO’su Hassan Kadbi yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de turizm sektörün yükselişinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.



"Türkiye; doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri" Firma olarak diğer İsviçreli firmalarında katıldığı İsviçre günleri için burada olduklarını dile getiren Kadbi, "Aslında 90’lı yıllardan beri Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Burada olmaktan gurur duyuyoruz ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. İsviçreli olan ve bizim gibi uzun yıllardır Türkiye’de olan diğer firmalarla bir arada olmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. Türkiye’yi en önemli destinasyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bodrum’da çok büyük bir işletmemiz var. Bizi ziyarete gelen binlerce turist var. Bu yıl Türkiye’de çok güzel bir sezon geçirdik. Gelecek yıl, yeni pazarlarda da turistlere ilgi çekici şeyler sunarak, çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Yurtdışından büyük ilgi görüyoruz. Şu an doluluk oranımız yüzde 100 seviyesinde. Türkiye; doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri. Turizmde daha iyi seviyelere ulaşmak için her destinasyonun kendine özgü yönlerini tanıtan bir stratejiyle hareket edilmeli" dedi.

"Sürdürülebilirliğin trend olan çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum" Turizmin çarpıcı biçimde değiştiğine dikkat çeken Kadbi, "Destinasyon belirlerken seyahat edenlerin göz önüne aldıkları en önemli konu sürdürülebilirlik oluyor. Sürdürülebilirlik derken yalnızca enerji tasarrufu, plastik kullanımı ya da geri dönüşümden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda yerelle çalışabilmek, otantik olmak, sadece enerji tasarrufu anlamında olmadan çevreyi gerçekten önemsemekten bahsediyorum. Günümüzde seyahat edenler için nereye gittikleri, kalacakları yerin sahibi olan firmanın değerleri, bu firmanın iş anlamında etik değerleri; müşterilerine, doğaya, çalışanlarına nasıl davrandıkları çok büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliğin trend olan çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Turizmle ilgilenen pek çok firmanın bunun farkında olması ve buna önem vermesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu. "Teknolojiyi kullanın, sürdürülebilirlik ve deneyim konularını gerçekten önemseyin" Sürdürülebilirlik konusunda bir diğer faktörün deneyim olduğunun altını çizen Kadbi, "Bir süredir var olan ama deneyim konusunun şimdi artan bir değeri var. Uçağa binip, bir yere gidip, tüm günü sahilde geçirerek denizde yüzme olgusu neredeyse sona eriyor. İnsanlar gerçek anlamda bir şeyler deneyimlemek istiyorlar. Otantik ve yerel deneyimler yaşamak istiyorlar. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve deneyim konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu destinasyonlar için oldukça zorlayıcı bir durum çünkü bu mesajı dünyaya ulaştırmaları da gerekiyor. Burada teknoloji çok yardımcı oluyor. Tüm şirketlere söyleyeceğim şey; yaptıklarınızı doğru bir şekilde yansıtmak için teknolojiyi kullanın, sürdürülebilirlik ve deneyim konularını gerçekten önemseyin" diye konuştu.