Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hamsinin fiyatı borsa gibi bir iniyor bir çıkıyor

Hamsinin fiyatı borsa gibi bir iniyor bir çıkıyor

Hamsi tezgahlarından görüntü

Hafta Sonu Alamut 

-Yapılan röportaj

( TRABZON -ÖZEL)- Geçtiğimiz hafta fiyatı 10-12.5 TL arasında satılan hamsi bugün tezgâhlarda 15 TL satılırken dün de ilk kez 20 TL’yi gördü TRABZON

- Trabzon’da son 1 haftadır hamsi, fiyatıyla adeta borsa gibi inişli çıkışlı bir görüntü çizerken, tezgahlarda fiyatı 20 TL’yi bile gördü. Balıkçılar fiyatın yüksek olmasını az avlanmaya bağlarken özellikle son 1 haftadır fiyatının inişli çıkışlı olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 10-12.5 TL arasında satılan hamsi bugün tezgâhlarda 15 TL satılırken dün de ilk kez 20 TL’yi gördü. Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, hamsinin hale az gelmesinden dolayı fiyatının çıktığını belirtirken kilosunu 15 TL’den sattıklarını söyledi.

Kavzoğlu,“Hamsi bugün 15 TL, dün 20 TL idi. Geçtiğimiz hafta sonu ise kilosunu 10-12.5 TL arasında sattık. Hamsi az olduğu zaman fiyatı yükseliyor, fazla olunca da düşüyor. Dolayısıyla balığın olması önemli. Bugün az hamsi geldiği için fiyatı da yüksek oldu. Diğer balık çeşitlerimizde de fiyatlar değişiyor. Örneğin barbun 20-60 TL, Sargan 25-35 TL. Palamut 10-20 TL. Mezgit 20-50 TL arasında satılıyor. Yani balığın kalitesine göre fiyat da değişiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Katardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık YatırımKatardan Türkiyeye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı