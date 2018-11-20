Hamsinin fiyatı borsa gibi bir iniyor bir çıkıyor

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( TRABZON -ÖZEL)- Geçtiğimiz hafta fiyatı 10-12.5 TL arasında satılan hamsi bugün tezgâhlarda 15 TL satılırken dün de ilk kez 20 TL’yi gördü TRABZON



- Trabzon’da son 1 haftadır hamsi, fiyatıyla adeta borsa gibi inişli çıkışlı bir görüntü çizerken, tezgahlarda fiyatı 20 TL’yi bile gördü. Balıkçılar fiyatın yüksek olmasını az avlanmaya bağlarken özellikle son 1 haftadır fiyatının inişli çıkışlı olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta fiyatı 10-12.5 TL arasında satılan hamsi bugün tezgâhlarda 15 TL satılırken dün de ilk kez 20 TL’yi gördü. Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, hamsinin hale az gelmesinden dolayı fiyatının çıktığını belirtirken kilosunu 15 TL’den sattıklarını söyledi.



Kavzoğlu,“Hamsi bugün 15 TL, dün 20 TL idi. Geçtiğimiz hafta sonu ise kilosunu 10-12.5 TL arasında sattık. Hamsi az olduğu zaman fiyatı yükseliyor, fazla olunca da düşüyor. Dolayısıyla balığın olması önemli. Bugün az hamsi geldiği için fiyatı da yüksek oldu. Diğer balık çeşitlerimizde de fiyatlar değişiyor. Örneğin barbun 20-60 TL, Sargan 25-35 TL. Palamut 10-20 TL. Mezgit 20-50 TL arasında satılıyor. Yani balığın kalitesine göre fiyat da değişiyor” dedi.



