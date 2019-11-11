Hamsi bolluğuna rağmen fiyatlar yükseliyor İzle

--Balıkçılar ile fiyat araştırması röp.

--Genel ve detay



( DÜZCE - ÖZEL) DÜZCE



- Karadeniz‘in sahil şehri Akçakoca’da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL'ye çıkması insanları şaşırtıyor. Karadeniz'de açık denizde hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen fiyatlar düşmüyor yükseliyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Fakat bu bolluk balık fiyatlarının tezgahta yükselmesine engel olamıyor. Büyük balık tekneleri tarafından Karadeniz'in açıklarında avlanan hamsi, balıkçılar tarafından soğuk hava depolarına şoklanarak depolanıyor. Bu durumda ne kadar balık avlanırsa avlansın balık fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 7 TL'den satılırken bugün 15 TL seviyelerini gördü. Balıkçı Tuncay Gür, ”Akçakoca’da hamsi 15 TL civarına çıktı, İstanbul’da 30 TL şu anda çok güzel ızgarası oluyor ve tadı çok güzel” ifadelerini kullandı. Balıkçı Kenan Dural, ”Çok balık tutulduğunda fiyatlar düşer az balık tutulduğunda fiyatlar yükselir. Fakat balıkçılar, fiyatlarını düşürmemek için buzhanelere götürülüp şoklanıp depolanıyor. Daha sonra bu balıklar yazın piyasaya sürülüyor. Şu anda bu depolamanın amacı, balık fiyatı düşmesin, herkes balıktan para kazansın” ifadelerini kullandı.



loading...