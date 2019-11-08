Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü İzle

Hamsi bol olunca fiyatı düştü, vatandaşın yüzü güldü İzle

Balıkçı tezgahının görüntüsü

Deniz Som Balık Tezgahları Akalan Hamsi Balığı 

-Hamsi görüntüsü
-Vatandaşların hamsi alırken görüntüsü
-Vatandaşların ve balık satıcılarının konuşması
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Hamsi fiyatı Karadeniz’de 7 TL’ye düştü- Fiyatlar düşünce vatandaş ilgi göstermeye başladı DÜZCE

- Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle Akçakoca’da 7 liraya kadar düştü. Hamsinin fiyatı vatandaşları da memnun etti, poşetlerini hamsi ile doldurdular. Hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı düştü. Sezon başında kilogramı 20 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı Akçakoca’da 7 liraya kadar düştü. Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, “Bu sene Akçakoca’da hamsi balığı çok bereketli oldu. Herkes doyuyor ucuz. Hamsi fiyatı 15-20 liradan 7 TL’ye kadar düştü. Daha da düşeceğini umuyoruz” dediler. Fiyatları nakliye arttırıyor Akçakoca’da hamsinin 7 liraya kadar düştüğünü belirten balık satıcıları ise hamsinin fiyatının büyük şehirlerde çıkmasının nedenin nakliyeden kaynaklandığını söylediler. Balıkçılar “Bütün kayıklar burada balık çok güzel. Karadeniz hamsisi lezzetli ve her kayıkta balık var neredeyse” dediler. Öte yandan, balık tezgahlarında hamsi 7, barbun 40, mezgit 25, çupra 20, levrek 20, Karadeniz somonu 35 liradan alıcı buluyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı