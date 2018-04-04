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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halkbank Makedonya ekonomisinin destekçisi - ÜSKÜP

Halkbank Makedonya ekonomisinin destekçisi - ÜSKÜP



: - Etkinliklerden görüntüler - Halkbank Üsküp 'ün İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı'nın konuşmasıHalkbank Makedonya ekonomisinin destekçisi - 25 yıldır faaliyet gösteren Halkbank Üsküp 'ün ülkedeki çalışmaları hakkında tanıtım programı düzenlendi - Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Sucubaşı: - "Ülkenin gelişimine, ilerlemesine katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak büyük yatırımlarda yer almaktayız"ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te Halkbank AD Skopje’nin (Halkbank Üsküp ) ülkedeki çalışmaları hakkında tanıtım programı düzenlendi.
Makedonya - Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından düzenlenen etkinlikte Halkbank Üsküp 'ün İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, bankanın 25 yıldır Makedonya ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydederek, son 6 yıldır Halkbank ismi ile hizmet verdiğini ifade etti.
Öncelik verdikleri alanın KOBİ bankacılığı alanı olduğunu dile getiren Sucubaşı, "Önceliğimiz KOBİ bankacılığı olmakla birlikte bu bireysel ve büyük ticari firmaları gözardı ettiğimiz anlamı taşımamakta. Ülkenin gelişimine, ilerlemesine katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak büyük yatırımlarda yer almaktayız. Bununla birlikte bireysel kredilerde de sektörün en hızlı büyüyen bankalarından birisiyiz." diye konuştu.
Sucubaşı, ESNAF, RAAT ve PROMO PLUS gibi kredilerin yanında KOBİ ölçekli müşterilerine yeni ürünler de sunduklarını aktardı.2017 yılında mevduat artışında sektörün en hızlı büyüyen bankası olduklarını vurgulayan Sucubaşı, "Tüm bu başarılı sonuçların bankamızın karına da yansımış olup 2017 yılını 8,7 milyon avro civarında bir rakamla kapattık." ifadelerini kullandı.Etkinlik kapsamında bankanın mali sonuçları hakkında bilgi verildi.
Buna göre, banka kredi portföyünü geçen yıl yüzde 19,2 artışla 73 milyon avroya çıkardı.Halkbank Üsküp , Makedonya piyasasına, 1993'te kurulan IK Bankası'nı 2011 yılında satın alarak girmişti.

Avro Lyon Başkent Bireysel Kredi 

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