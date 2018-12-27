Halk Ekmek’ten “sağlık” için üretim



- Başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak hizmet odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, gıda alerjisi olan Başkentliler için özel ürünler üretiyor. Halk Ekmek, Çölyak başta olmak üzere Fenilketonüri ve Gluten hassasiyeti olan vatandaşların tüketebilmesi sağlıklı ürün satışı da gerçekleştiriyor. Güvenilir ürünlere ulaşım kolaylığı Yaşam boyu devam eden ve tek gıda alerjisi olan Çölyak hastalığı tedavi edilmediği ve özenli davranılmadığı takdirde hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın Çölyak ve Gluten duyarlılığına sahip kişiler için ürettiği glutensiz ürünler yoğun ilgi görüyor. Gıda mühendisleri kontrolünde üretim Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte hazırlanan ürün reçetelerine göre imal edilen ürünler, Halk Ekmek Fabrikası’nın gıda mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Salı ve çarşamba günleri fabrikada üretimi yapılan glutensiz ürünler, fabrika satış mağazalarında raflardaki yerini alıyor. Çeşitlilik esas Glutensiz olarak üretilen ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerez yer alırken, yapılan ar-ge çalışmaları ile de glutensiz gıdaların çeşitlendirilerek ürün yelpazesinin genişletilmesi hedefleniyor. Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin üretimi ve çeşitliliği konusunda hassas davrandıklarının altını çizerek, “Başkentlilerin sağlığı bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Gerek üretim alanı gerekse çeşitlilik konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Glutensiz simit üretimi konusunda da ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı ve güvenilir ürün yelpazemizi artırmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda güzel haberleri kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

(AYŞ-BC -

