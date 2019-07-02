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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: '(Belediyelerdeki işe iadeler) Taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız' - ANKARA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: '(Belediyelerdeki işe iadeler) Taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız' - ANKARA

Hak - İş Genel Başkanı Arslan: "(Belediyelerdeki işe iadeler) Taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız" - ANKARA - Hak - İş Başkanlar Kurulu toplantısı - Hak - İş Genel Başkanı Arslan'ın konuşmasıANKARA (AA) - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlenen Hak - İş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.
(1)Hak - İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

Dera Toplantı Grev Açlık Grevi 

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