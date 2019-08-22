Hak-İş Başkanı Arslan: 'Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerin farkındayız' - ANKARA
Hak - İş Başkanı Arslan: "Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerin farkındayız" - ANKARA - Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza töreni - Hak - İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş 2019 - 2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı.(4)
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