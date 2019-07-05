Hak-İş Başkanı Arslan: 'Güzel bir toplantıyı sonuçlandırmış olduk' - ANKARA
Hak - İş Başkanı Arslan: "Güzel bir toplantıyı sonuçlandırmış olduk" - ANKARA - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etmesi - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulundu.(1)
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