Hak-İş Başkanı Arslan: 'Birlikte sorunları çözme iradesini çok önemli buluyoruz' - ANKARA
Hak - İş Başkanı Arslan: "Birlikte sorunları çözme iradesini çok önemli buluyoruz" - ANKARA - Hak - İş 2019 - 2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü - Hak - İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş 2019 - 2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı.(3)
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