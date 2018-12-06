Gübre maliyetini 'sıfır'ladı İzle

-Gübre sıvı deposunun genel görüntüsü

-Büyükbaş hayvanlardan görüntü

-Demir mazgallar

-Doğal gübrenin ayrıştırılması

-Özkan Kılınç'ın ayrışmayı anlatması

-Sıvı depo ve Özkan Kılınç ile röp

-Genel ve Detay



( ADIYAMAN ) - Gübreye para vermeyen üretici hem tarlasındaki ürün hem de ineklerin süt verimi arttı - Kimyasal gübreye yıllık 200 bin TL gideri olan üretici bu masrafından kurtuldu ADIYAMAN



- Adıyaman’da hayvan çiftliğinden elde ettiği doğal gübreleri (hayvan dışkısı), sıvı ve katı olarak ayıran ve bunu arazilerinde kullanan çiftçi, gübre giderini 'sıfır'a indirirken, yem ve süt verimini de arttırdı. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan çiftliği bulunan Özkan Kılınç, kendi çizdiği proje ile maliyetleri sıfıra indirdi. Devletten aldığı hibe desteği ile 320 büyükbaş hayvan çiftliği kuran Özkan Kılınç, gübre yönetimi sistemiyle hem gelirini arttırdı hem de giderini azalttı. Kurduğu ahırın zeminine kendi hazırladığı proje kapsamında demir mazgallar yaptırdı. Bu demir mazgalların altına bin tonluk ön depo yaptırdı. Hayvanlar pisliğini bıraktığında demir mazgallardan ön depoya boşalıyor. Ön depoda biriken doğal gübreler sıyırıcılar ile dışarıya doğru akardan gelerek ayrıştırıcı ile katı ve sıvı olarak ayrılıyor. Katı ayrı bir yerde, sıvı ise 3 bin tonluk havuzda depolanıyor. Yaklaşık 2 aylık fermantosyon (bekleme) süresinin ardındın hem katı hem de sıvı doğal gübre hayvanların silaj bitkisi, ot ve yem yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Maliyet düştü, gelir arttı Özkan Kılınç, Gübre Yönetim Sistemi sayesinde gelirini arttırırken, maliyetleri düşürdü. Ayrıca bu sistemle hayvanların tırnakları ve ayakları çeşitli hastalıklardan kurtuldu. Kendi arazilerinde yetiştirdiği yem bitkilerine kimyasal gübre kullanmayan Özkan Kılınç, yıllık ortalama 200 bin TL’lik giderden de kurtuldu. Üreticinin en büyük gider kalemi olan gübre giderini sıfırlayan Özkan Kılınç, doğal gübre kullandığı için verimi yüzde 30-40 oranında arttırdı. Hem yem bitkilerinin hem de süt verimi arttı. Özkan Kılınç, işletmelerin yüzde 80 giderinin yem giderleri olduğunu dile getirerek, kendisinin yem bitkisi yetiştirdiğini ve bunu yetiştirirken doğal gübre kullanarak gübre maliyetini sıfırladığını söyledi.



Kılınç, “Bir işletmenin genel olarak yüzde 80’lik maliyeti yem giderleridir. Bu yüzde 80’lik maliyetin ise yüzde 40-45’lik kısmı kaba yem giderleridir. Burada bizim işletmenin kuruluş esası kaba yem giderlerini minimize etmektir. Gübre Yönetim sistemi ile bunu amaçladık. Bizim gibi 300 baş hayvanı bulunan bir işletmenin yıllık 2 bin ton mısır silajına ihtiyacı vardır. Şu an gübre maliyeti dekar başına 250 TL civarındadır. Yani 2 bin ton mısır silajı ihtiyacınız için 400 dekarda üretim yapmanız gerekiyor. Mısır silajı için kimyasal gübreye vermeniz gereken para 100 bin TL’dir. Bunu tamamen sıfırlıyorsunuz. Bunun yanında kimyasal gübre ile dekardan 4 bin kilo alıyorsanız, çiftlik gübresiyle yüzde 30-40 veya yüzde 50'lere varan verim artışı oluyor. Yine ot silajında ise gübre maliyeti dekar başı yıllık olarak 110 TL civarındadır. Yani biz fi ve diğer otlarla alakalı yaklaşık 600 dekarlık bir üretim yapıyoruz. Bize 60-70 bin TL arasında gideri var. Bunu da tamamen sıfırlıyoruz. Çiftlik gübresiyle yaptığınız üretimle hayvanlara yedirdiğiniz mısır silajı, kuru ot, yem bitkisi ve yonca sütün rehasına, tadına yansıması var” diye konuştu.



