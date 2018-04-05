Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı' - BURSA

'Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı' - BURSA

"Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı" - BURSA - Salondan detaylar - Vali İzzettin Küçük'ün konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Fuardan detaylar - Fuar, aşçılar, market yöneticileri, otel yöneticileri, catering firmaları, restoranlar, pastacılar, fırıncılar, kahveciler ile bakkalları bir araya getirdi - Vali Küçük: - "İlerleyen zamanlarda dünya siyasetini belirleyen en büyük etkenlerden biri gıda olacak"BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Aşçılar Derneği, Yemek Sanayicileri Derneği, İstanbul Gastronomi Turizm Derneğinin desteğiyle düzenlenen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı (FOODEX) açıldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) fuar, aşçılar, market yöneticileri, otel yöneticileri, catering firmaları, lokanta ve restoranlar, pastacılar, fırıncılar, kahveciler ve bakkalları bir araya getirdi.Vali İzzettin Küçük, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, gıdanın öneminin hiçbir zaman azalmayacağını, tersine giderek artacağını söyledi.

Küçük, kronik hastalıkların ve insanların sık sık hastalanmalarının temel sebeplerinden birinin beslenme olduğunu dile getirdi. Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmanın zor olduğunu belirten Küçük, "İlerleyen zamanlarda dünya siyasetini belirleyen en büyük etkenlerden biri gıda olacak." ifadesini kullandı. Bursa 'nın mutfak kültürü açısından çok zengin bir kent olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:"Türkiye'de sadece bir tane gastronomi şehri var. Bursa 'yı da buna aday etmemiz lazım. Bunun için çok geniş çaplı bir çalışma gerekiyor. Bursa 'nın güzel yemeklerini gün yüzüne çıkarabilirsek bunu başarırız. Tıpkı Gaziantep gibi. Artık dünyada gastronomi turizmi çok önemli bir yer ediniyor. İnsanlar bir yere gittiklerinde mutlaka yemeklerini soruyor. Bu konu turizme de önemli katkıda bulunacaktır. Bereketli topraklar üstündeyiz, pek çok meyve sebze yetiştiriyoruz. Bunları markalaştırabilirsek, Bursa Türkiye'nin gıda ambarı olur."Daha sonra fuarın açılışı yapıldı. Vali Küçük, ziyaret ettiği bir dönerci standında döner kesti.Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı, 8 Nisan'da sona erecek.

Hastalık Kronik Hastalık Market Astronomi Fırıncılar 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Başbakan Yıldırım İngiltere'deBaşbakan Yıldırım İngiltere'de
3. Havalimanı Uçaktan Görüntülendi3. Havalimanı Uçaktan Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı