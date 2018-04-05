"Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı" - BURSA - Salondan detaylar - Vali İzzettin Küçük'ün konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Fuardan detaylar - Fuar, aşçılar, market yöneticileri, otel yöneticileri, catering firmaları, restoranlar, pastacılar, fırıncılar, kahveciler ile bakkalları bir araya getirdi - Vali Küçük: - "İlerleyen zamanlarda dünya siyasetini belirleyen en büyük etkenlerden biri gıda olacak"BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Aşçılar Derneği, Yemek Sanayicileri Derneği, İstanbul Gastronomi Turizm Derneğinin desteğiyle düzenlenen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı (FOODEX) açıldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) fuar, aşçılar, market yöneticileri, otel yöneticileri, catering firmaları, lokanta ve restoranlar, pastacılar, fırıncılar, kahveciler ve bakkalları bir araya getirdi.Vali İzzettin Küçük, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, gıdanın öneminin hiçbir zaman azalmayacağını, tersine giderek artacağını söyledi.
Küçük, kronik hastalıkların ve insanların sık sık hastalanmalarının temel sebeplerinden birinin beslenme olduğunu dile getirdi. Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmanın zor olduğunu belirten Küçük, "İlerleyen zamanlarda dünya siyasetini belirleyen en büyük etkenlerden biri gıda olacak." ifadesini kullandı. Bursa 'nın mutfak kültürü açısından çok zengin bir kent olduğuna işaret eden Küçük, şöyle konuştu:"Türkiye'de sadece bir tane gastronomi şehri var. Bursa 'yı da buna aday etmemiz lazım. Bunun için çok geniş çaplı bir çalışma gerekiyor. Bursa 'nın güzel yemeklerini gün yüzüne çıkarabilirsek bunu başarırız. Tıpkı Gaziantep gibi. Artık dünyada gastronomi turizmi çok önemli bir yer ediniyor. İnsanlar bir yere gittiklerinde mutlaka yemeklerini soruyor. Bu konu turizme de önemli katkıda bulunacaktır. Bereketli topraklar üstündeyiz, pek çok meyve sebze yetiştiriyoruz. Bunları markalaştırabilirsek, Bursa Türkiye'nin gıda ambarı olur."Daha sonra fuarın açılışı yapıldı. Vali Küçük, ziyaret ettiği bir dönerci standında döner kesti.Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı, 8 Nisan'da sona erecek.