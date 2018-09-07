Gevaş’ta muz üretilecek İzle

-Domates sevkiyatı

-Röportajlar

-detaylar



( VAN -ÖZEL) - Gürbüz Tarım yetkililerinden Necmettin Yavuz: - “Önümüzdeki yıl iki sera içerisinde muz üretimine başlayacağım” VAN



- Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır sebze ekerek ilçe ekonomisine katkı sunan Gürbüz Tarım yetkililerinden Necmettin Yavuz, ilçede muz üretimi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Yaklaşık 10 yıldır boş tarım alanlarını değerlendirerek Gevaş ve Van’ın ekonomisine büyük katkı sağlayan Gürbüz Tarım, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladı. Birkaç yıl öncesine kadar tüm sebze ihtiyacını başka bölgelerden temin eden Gevaş, artık yurt içi ve yurt dışına sebze ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor. İlçede 10 dönümlük arazide domates ekerek üretime başladıklarını belirten üretici Necmettin Yavuz, gelinen noktada azmin ve kararlılığın karşılığını fazlasıyla aldıklarını söyledi.



Yaklaşık bin 200 dönümlük arazide sebze üretimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yavuz, “60 dönümü sera olmak üzere yaklaşık bin 200 dönümlük arazide sebze üretimini gerçekleştiriyoruz. Domates çeşitleri başta olmak üzere biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, çilek üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘Olmaz’ denilen ürünleri tek tek yetiştiriyor Gevaş toprağının verimliliğine de dikkat çeken Yavuz, “Eskiden bizlere toprağın verimsiz olduğunu söyleyerek kandırdılar. Fakat yapılan incelemelerde böyle bir şeyin olmadığı, aksine verimli olduğu ispatlandı. Burada ‘çilek yetişmez’ dediler, yetiştirdim. ‘Karpuz olmaz’ dediler, başardım. Şimdi de önümüzdeki yıl iki sera içerisinde muz üretimine başlayacağım. Bunun yanında yine ‘olmaz’ dedikleri yerfıstığı üretimini de inşallah gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı. “En önemli sıkıntımız, elektrik sorunudur” Yaklaşık 100 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Yavuz, “İki ekibim Çatak’tan, bir ekip Van’dan, bir ekip de Gevaş’tan geliyor. Yüz kişiye yakın elemanımız var. Günü birlik servislerle ekiplerimizi evlerine bırakıyoruz. Burada çalışanların çoğu öğrenci olduğu için eleman sıkıntımız var. Bunun yanında en önemli sıkıntımız, elektrik sorunudur. Bunun çözümü noktasında İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile birlikte dile getirdik. Biz bu sıkıntımızın giderilmesi noktasında yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mersin başta olmak üzere Siirt, Bingöl, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya sebze gönderdiklerini belirten Yavuz, “Haftada üç sevkıyatımız oluyor. Genellikle yurt içine ihracatımız var. Yurt dışına ihracatımızı da Mersin üzerinden yapıyoruz” diye konuştu.

Sebzelerin tamamen organik olduğuna da değinen Yavuz, “Tarlada yabancı otlarla mücadelemiz oluyor. Ancak onları kurutmak için herhangi bir zehirli madde kullanmıyoruz. Çünkü burada üretilen sebzeleri biz tüketiyoruz, vatandaşlar tüketiyor. Ayrıca bu otların zarardan çok faydası var. Çünkü yetişen bu yabancı otlar, sebzeleri güneşten koruyor, onlara gölge oluyor. Aksi taktirde güneş, domatesleri kuruturdu” dedi.

Öte yandan, tarlada çalışarak okul harçlıklarını çıkaran üniversite öğrencileri ise işi severek yaptıklarını ve aile bütçelerine yardımcı olduklarını söyledi.





