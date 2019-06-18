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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Gercüş’te pirinç üreticilerinin zorlu mesaisi başladı

Gercüş’te pirinç üreticilerinin zorlu mesaisi başladı

Köyün tabelası

Gesi Irak 

-Gönüllü köyün görüntüsü
-pirinç eken çiftçiler
-yüz yıllık gelenek olan öküzlerle tarla sürme
-çeşme ve su görüntüsü
-Mehmet Salih Kavak ve Mehmet Nezir Kardaş ile röportaj
-görüntü detayı

( BATMAN - ÖZEL)-İlkel yöntemlerle pirinç ekimi BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde ilkel yöntemlerle pirinç ekimine başlandı. Pirinç ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan köy halkı sulak arazilerde ekim yapmaya başladı.
Gercüş bölgesinde 2 köyde tek pirinç ekimi yapılıyor. O köylerden bir tanesi olan Gönüllü köyünde de tamamen yerli ve organik ekimi yapılıyor. Ana kaynağı su olan pirinç ekimi köylüler tarafından dedelerinden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor. Pirinç üreticisi Mehmet Salih Kavak ve Mehmet Nezir Kardaş tarlalara su verilmesinin ardından daha sonrada at ve öküzlerle tarlaları sürdürdüklerini söyledi.

Mehmet Nezir Kardaş; "Daha sonrada çamur haline getiriyoruz. Çukurlarımızı oluşturduktan sonrada çeltik tohumumuzu atıyoruz, bunu yaptıktan sonra tarlayı susuz bırakmıyoruz, pirinç yetişene kadar su üstünde kalıyor. Çok zahmetli bir iştir ama köyde geçim kaynaklarımızdan bir tanesi olan bu işi mecburi yapıyoruz" dedi.
İlkel yöntemlerle ekim yapılıyor Pirinçten geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Kavak, yüzyıllardır dedelerinden gelen ilkel yöntemlerle ekim yaptıklarını söyledi.

Kavak, "Pirinç ekimi bize atalarımızdan kalan bir gelenektir. Kara saban ve çamura bata çıka küreklerle pirinç havuzları hazırlıyoruz. Zahmetlidir ama tadı da çok lezzetlidir" diye konuştu.

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