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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Gercüş'te devlet desteği ile çiftçinin yüzü güldü

Gercüş'te devlet desteği ile çiftçinin yüzü güldü

Proje ortakları pankart görüntüsü

-Dağıtılan bağ ve bahçe malzemeleri
-Tarım Mühendisi Mesut Tanı ile röportaj
-Çiftçilerden Ramazan Yılmaz ile röportaj

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde 60 çiftçiye, 5 bin demir direk ile 15 bin galvanizli tel dağıtıldı. Gercüş Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 60 çiftçiye 5 bin demir direk ve 15 bin galvanizli tel dağıtıldı. İlçe Özle İdare bahçesinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Tanı ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Dağıtım töreninde açıklama yapan Tanı, projede yüzde 70 devlet desteği yüzde 30’da çiftçi katkısının olduğunu söyledi.

Tanı, “Projenin amacı bölgede bulunan bağcılık alanını yenileme amacı olup 60 çiftçimize 5 dönüm üzerinden gerekli malzemeleri sağlamak ve bu şekildeki bölgedeki üzüm üretimini artırmak” dedi.
Çiftçilerden Ramazan Yılmaz ise, devlet desteğinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, “Destekten çok memnunuz, Allah devletimizden razı olsun. Bize verdiği bu emek bu masraftan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu malzemeler sayesinde çiftlik alanımızı genişletip daha iyi bir verim alacağız” diye konuştu.

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