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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye' - AYDIN

'Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye' - AYDIN

"Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye" - AYDIN

: - ICAC yetkililerinin ziyaretinden detaylar - Komite temsilcilerinin enstitüdeki incelemeleri - Kai Hughes ile röportaj - Keshav Kranthi'nin açıklamaları"Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye" - ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi: - "Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada"AYDIN (AA) - Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, "Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada." dedi.
Ege İhracatçı Birliklerinin 2020 yılında İzmir'de düzenleyeceği Dünya Pamuk Araştırma Konferansı kapsamında Aydın 'a gelen ICAC heyeti, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.ICAC İcra Direktörü Kai Hughes ve ICAC Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, enstitünün yaptığı araştırmalar hakkında enstitü müdürü Koray Şimşek'ten bilgi aldı.Kranthi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya pamuk üretimindeki yerine işaret etti.Pamukta verimliliğin çok önemli olduğunu ifade eden Kranthi, "Türkiye verimlilikte dünyada ikinci sırada yer alıyor. Genetiği değiştirilmemiş pamuk üreten tek ülke Türkiye. Bu çok önemli bir özellik. Türkiye pamukta hem verimlilik anlamında hem de kalite anlamında dünyada en üst sırada. Bunun tartışması bile yapılamaz." diye konuştu.

İhracat Erimli Rektör 

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