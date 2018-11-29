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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Genç Liderler Ödülü Yusuf Akkaş'a verildi

Genç Liderler Ödülü Yusuf Akkaş'a verildi

Ödülün alınması

İnovasyon Gori Konsept 

-Yusuf Akkaş'ın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Köfteci Yusuf'un kurucusu Yusuf Akkaş, Perakende Güneşi Ödülleri Genç Liderler Ödülü'ne layık görüldü.
2018 Perakende Günleri kapsamında düzenlenen Perakende Güneşi Ödülleri sahiplerini buldu. Buna göre Köfteci Yusuf'un kurucusu Yusuf Akkaş Genç Liderler kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ödülünü alan Akkaş, “Çok teşekkür ederim, onurlandırdınız bizleri, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Markamız ortaklıklara ve inovasyona çok açık. Değişik konseptlerimiz de olacak” diye konuştu.
söyledi.

1996 yılında İznik’te kasap olarak kurulan firma daha sonralarda, Bursa ve ilçelerinde çok sayıda şube açmasıyla adını duyurdu.
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